Haluk Levent müzisyenler için elini taşın altına koydu! Sosyal medyadan dayanışma başlattı

Uzun süredir Covid-19 virüsü nedeniyle ülkemizde sıkı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 17 günlük kapanma kararının ardından gözler 1 Haziran ve sonrası için geçerli olacak yeni kararlara çevrilmişti. Dün akşam açıklanan kademeli normalleşme takviminde kültür ve sanat sektörü çalışanları için herhangi bir adım atılmaması tepkilere neden oldu. Şarkıcı Haluk Levent ise Twitter üzeriden yaptığı paylaşımda müzisyenler için harekete geçtiğini duyurdu.

MÜZİSYENLER İÇİN DAYANIŞMA BAŞLATTI

Onlarca müzisyen ve bu sektörde görev alan açıklanan yeni kararların ardından isyan etti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise bu kez elini müzisyenlere uzattı ve bir kampanya başlatacağını ifade etti. Levent, "Ne olacak bu müzisyenlerin , sahne emekçilerinin durumu? Ahbap’lar olarak “elimizden ne gelir” diye düşündük, taşındık." ifadelerini kullandı.

ANKARA'YA GİDECEĞİ MÜJDESİNİ VERDİ

Levent, AHBAP ile bulduğu çözümü şu sözler ile ifade etti: "Müzisyenler! Ödenmemiş su,elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ₺’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız)"

Aynı zamanda başarılı şarkıcı alınan kararlara ilişkinde dayanışma başlatacağını da müjdeledi. Levent" Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız." sözlerine yer verdi.