Haluk Levent sanatçılar için harekete geçiyor

AHBAP Kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenler ve tiyatrocular için harekete geçiyor.

Haluk Levent, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Pazartesi günü müzisyenler ve tiyatro sanatçıları ile ilgili toplantımız olacak Ahbap’lar olarak.

Umarım bir çözüm buluruz.

Müzisyenler..

Müzik emekçileri..

8 aydır doğru dürüst çalışmıyorlar.

Geçinemiyorlar.

Aralarında intihar edenler de oldu :(

Bir an önce bir çözüm üretmeliyiz!

Bir şey yapmalı!

Bir şeyler yapılmalı!

mueziğesesver"

