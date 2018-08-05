Haluk Levent: Yavuz Bingöl’ün üzerine çok gittiklerini düşünüyorum

Sosyal medyanın popüler isimleri arasında yer alan rockçı Haluk Levent, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Levent, son zamanlarda sıkça eleştirilen Yavuz Bingöl ile aynı fikirleri taşımadığını belirtti, ancak Yavuz Bingöl’ün üzerine çok gidildiğini ifade etti.

Mazhar Alanson'un açıklamalarına da değinen Levent, "Mesela 'Sol bitti' dedi. Hayır, sol her zaman var olacaktır. Bir alternatiftir, arayıştır. Ben de sola yatkın bir adamım. Mazhar abi de bizim pirimizdir şarkı konusunda. Ama Atatürk’le Peygamberi karşılaştırmak olmamış elbette" diye belirtti.

Levent ayrıca, "Bu ülkenin sanatçılarının iktidarı sevme hakkı da vardır. Her iktidarı seven sanatçıya yalaka diyemezsiniz" diye de ifade etti.

Haluk Levent ile yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

"- Son günlerde Yavuz Bingöl, Mazhar Alanson, Bülent Ortaçgil gibi isimlerin yaptıkları açıklamalar çok tartışıldı. Meslektaşlarınızın bu politik açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz?

Ortalık linçlerle dolu. Ben linç edilmekten çekinmeyen bir adamım. Umrumda değil, fikirlerimi söylerim. Ama Yavuz Bingöl’ün üzerine çok gittiklerini düşünüyorum. Onunla aynı fikirleri taşımıyorum. Mesela 'Sol bitti' dedi. Hayır, sol her zaman var olacaktır. Bir alternatiftir, arayıştır. Ben de sola yatkın bir adamım. Mazhar abi de bizim pirimizdir şarkı konusunda. Ama Atatürk’le Peygamberi karşılaştırmak olmamış elbette. Biri dini lider, diğeri ülkenin kurucu lideri. Benim eleştirebileceğim tek şey bu olabilir, örnek yanlış. Ama onlar iktidarı sevme ya da birlikte hareket etme hakkına sahip. Ama onları linç etme hakkına kimse sahip değil. Eleştirin varsa yap geç.