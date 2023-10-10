Hamas güçlerince kaçırılıp öldürülmüştü! Yarı çıplak bir şekilde kamyonetin kasasında teşhir edilmişti... Dünyanın konuştuğu kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Gazze sınırına yakın bir alanda düzenlenen müzik festivaline cumartesi günü sabah saatlerinde İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e sızıp roketli saldırı başlattı. Saldırı sırasında pek çok kişi hayatını kaybederken Hamas güçleri yüzlerce İsrailliyi kaçırdı. Kaçırılanların arasında yarı çıplak halde genç bir kadının cansız bedeninin kamyonet kasasında olduğu görüntüler yer aldı. Ailesi Louk'u rastalarından ve kendisine özgü dövmelerinden tanıdıklarını ifade etti.

KREDİ KARTLARINI BİLE KULLANMIŞLAR

Barışçıl bir müzik etkinliğine katılan Louk'un savaşa karşı olduğunu dile getiren ailesi Alman medyasına yaptığı açıklamasında kızlarının kredi kartının çalınarak Gazze'de kullanıldığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI SON PAYLAŞIM

Louk'un Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda festival alanında genç kadının bir arkadaşıyla dans ettiği görüntüler yer aldı. Görüntüler kısa sürede uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.