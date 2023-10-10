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    4. Hamas güçlerince kaçırılıp öldürülmüştü! Yarı çıplak bir şekilde kamyonetin kasasında teşhir edilmişti... Dünyanın konuştuğu kadının son görüntüleri ortaya çıktı

    Hamas güçlerince kaçırılıp öldürülmüştü! Yarı çıplak bir şekilde kamyonetin kasasında teşhir edilmişti... Dünyanın konuştuğu kadının son görüntüleri ortaya çıktı

    10.10.2023 10:23 | Son Güncelleme:
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    Hamas militanları bölgeye saldırı düzenleyip etrafa ateş açtığında Gazze sınırı yakınındaki bir müzik festivali kanlı görüntülere sahne oldu. Festival alanında rastalı ve dövmeli bir kadının iç çamaşırlarına kadar soyularak cansız bedenin bir kamyon arkasında götürüldüğü anlar tepkilere neden oldu. Genç kadının dövmesinden kimliği tespit edilerek 30 yaşındaki Alman Shani Louk olduğu ifade edilirken olaydan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

    Gazze sınırına yakın bir alanda düzenlenen müzik festivaline cumartesi günü sabah saatlerinde İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e sızıp roketli saldırı başlattı. Saldırı sırasında pek çok kişi hayatını kaybederken Hamas güçleri yüzlerce İsrailliyi kaçırdı. Kaçırılanların arasında yarı çıplak halde genç bir kadının cansız bedeninin kamyonet kasasında olduğu görüntüler yer aldı. Ailesi Louk'u rastalarından ve kendisine özgü dövmelerinden tanıdıklarını ifade etti.

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    KREDİ KARTLARINI BİLE KULLANMIŞLAR

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    Barışçıl bir müzik etkinliğine katılan Louk'un savaşa karşı olduğunu dile getiren ailesi Alman medyasına yaptığı açıklamasında kızlarının kredi kartının çalınarak Gazze'de kullanıldığını ifade etti.

    SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI SON PAYLAŞIM

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    Louk'un Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda festival alanında genç kadının bir arkadaşıyla dans ettiği görüntüler yer aldı. Görüntüler kısa sürede uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

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    Filistin

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