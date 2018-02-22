Hamdi Alkan'dan Zeynep Alkan yorumu

2018 Gecce Mekan Ödülleri davetlileri arasında Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel'de vardı. Uğurkan Erez'le birlikte poz verdikten sonra kızı Zeynep Alkan'la ilgili soruları yanıtladı.

Geceye eşi Selen Görgüzel’le katılan Hamdi Alkan, sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla adından söz ettiren kızı Zeynep için;

“Zeynep kime çekmiş bilmiyorum. Ama eğlenceli, enerji dolu. Yüreği iyi aslında. Dans etmeye devam etsin. Nasıl mutlu olacaksa o olsun. İster oyuncu olsun ister evde otursun, yeter ki iyi bir insan olsun” dedi.

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