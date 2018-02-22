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Hamdi Alkan'dan Zeynep Alkan yorumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 09:25 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde ettiği dans ile sosyal medyada konuşulan Zeynep Alkan hakkında babası da sessiz kalmadı

Hamdi Alkan'dan Zeynep Alkan yorumu

2018 Gecce Mekan Ödülleri davetlileri arasında Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel'de vardı. Uğurkan Erez'le birlikte poz verdikten sonra kızı Zeynep Alkan'la ilgili soruları yanıtladı.

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Geceye eşi Selen Görgüzel’le katılan Hamdi Alkan, sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla adından söz ettiren kızı Zeynep için;

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem ettiZeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

“Zeynep kime çekmiş bilmiyorum. Ama eğlenceli, enerji dolu. Yüreği iyi aslında. Dans etmeye devam etsin. Nasıl mutlu olacaksa o olsun. İster oyuncu olsun ister evde otursun, yeter ki iyi bir insan olsun” dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ADAM NE YAPSIN DÖVSE KIZSA GERİ KAFALI DİYECEKLER KEYFİ BİLİR DESE NE KADAR GENİŞ DİYECEKLER EN İYİSİ Mİ İNSAN OLSUN DEMİŞ DAHA NE DİYECEK...
BU MU DANS!
@ahan_da_yazdim izledin mi veya kızı tanıyor musun da ''BU MU DANS!'' diye tepki veriyorsun. Hayırdır? senin görüpte benim göremediğim ne var video da.
Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın artık birileri kendine baksın kimsenin kimseyi eleştirmeye hakkı yok.
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