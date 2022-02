Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den zam isyanı! ''Limon gibi sıkılıyoruz!''

Elektrik, doğalgaz ve kira artış oranlarındaki yükselişe sitem eden ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan; ''Kendi ülkemizde limon gibi sıkılıyoruz!'' dedi.

''SESİ ÇIKMAYANLAR PİRZOLA MI YİYOR?''

Selen Görgüzel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir sürü şey yazıp yazıp siliyorum. Korkumdan değil, bir şey değişmeyeceğini bildiğim için. Yani daha ne olması lazım! Göz göre göre, kendi ülkemizde limon gibi sıkılıyoruz. Yakında 'Aldığınız soluk için bile para ödeyeceksiniz' deseler, söylene söylene, öve söve kabul edeceğiz. Anlamıyorum, sesi çıkmayanlar her gün pirzola mı yiyor? Elektrik ve doğalgaz faturası ödemiyorlar mı? İki ay önce 3500 olan kira bedeli evler, 15 bin TL... Kafayı yediniz!

''ARKAMI DÖNÜP YATAMAM BEN''

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Ebru Polat da, art arda gelen zam haberlerine isyan etmişti. Polat, ''Geçen gün 12'li su siparişi vermiştim, 13 liraydı. Şimdi 22 lira olmuş. 13 lira nerede, 22 lira nerede ya! Hayır bakın yanlış anlaşılmasın sakın. Bu bütçeyle alakalı değil. 'Dünya para kazanıyorsun, sana koyar mı' lafları değil hayatım. Benim halkıma ve milletime koyan her şey, bana da koyuyor. 7-8 lira deyip geçemem, bu böyle bir şey değil! Ben öyle bir insan değilim. Ben her şeyin bilincinde olmayı seven bir insanım ve böyle insanları severim. 'Benim param var, bana hiçbir şey olmaz' deyip arkamı dönüp yatamam ben...'' ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo da, 7 bin TL gelen elektrik faturasını paylaşıp ''Böyle ölmem füze atın'' demişti.