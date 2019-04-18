Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in beton delici ile imtihanı

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile yaptığı evlilik sonrasında yıllar sonra tekrar gündeme gelen Selen Görgüzel Alkan, geçtiğimiz ay 'İmdat' adını verdiği single çıkarmış ve sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

O zamandan bu yana çıkardığı şarkısıyla ilgili paylaşımlar yapan ve projesini daha fazla kitleye ulaştırmak adına televizyon programlarına katılan Selen Görgüzel Alkan geride bıraktığımız akşam bir televizyon şovuna konuk oldu. Burada kendisine verilen hilti ile bir tahtayı delmeye çalışan Selen Görgüzel Alkan o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Hilti nedir?

Darbeli matkaplardan çalışma prensibi olarak ayrılan beton kırıcı delici aletlerin tümüne hilti denmektedir.

