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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dikkat çeken açıklama: "Toplum olarak iyi değiliz''

04.03.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremlerin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel asrın felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. 'Toplum olarak iyi değiliz' diyen ünlü isim sahnelere dönme kararı almasının nedenini de açıkladı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dikkat çeken açıklama: "Toplum olarak iyi değiliz''

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilimizde büyük kayıplara neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleriyle ilgili konuşan Selen Görgüzel açıklamalarıyla dikkat çekti.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Selen Görgüzel, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Asrın felaketi hakkında konuşan Görgüzel, "Ben hala etkisindeyim. Kendime gelmeye çalışıyorum. İşimize, gücümüze yoğunlaşmaya başladık. Toparlanmaya çalışıyorum. Toplum olarak iyi değiliz" dedi.

Selen Görgüzel

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Sahnelerinin başladığını da dile getiren Selen Görgüzel, "Aslında sahne almayacaktım ama işletmeden çok rica ettiler. 'Selen Hanım, burada da birçok kişi ekmek yiyor. Bizim de ayakta kalmamız gerekiyor' dediler. Herkesi çok iyi anlıyorum. Hepimiz çalışmak mecburiyetindeyiz. Sahneye çıktığımda kendimi çok kötü hisssetim. Çok zorlandım. Önce kötü bir duyguydu ama ondan sonra herkesin tek yürek olması ve iyileşmeye ihtiyacı olduğunu görmek bana da iyi geldi. Böyle böyle birbirimize destek olacağız" dedi.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİGİBİ OLMAYACAK"

Selen Görgüzel, daha önce konuyla alakalı, "Hayatımızın geri kalanı ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mutluluk bir yer değil bir süreç, hepimizin zamana ihtiyacı var. Acıya adapte olduk. İyileşmek için sarılmaya ve birbirimizi bırakmamaya, hayatına devam etmek zorunda olanları hafife almamaya, yaralarımızı sarmaya çok ihtiyacımız var. Şimdi el ele tutuşup karanlığı geçelim. Yaşadığımız süreç bize yıllardır unuttuğumuz belki de öğrenemediğimizi öğretti. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için... Her şeyin başı her cümlenin hayattaki her canlının koduna DNA'sına, hücresine hayat veren Allah'ın adıyla 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek hayata başlamak gerek" demişti.

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