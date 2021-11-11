Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

2010 yılında vizyona giren Dersimiz: Atatürk filminde rol alan Zeynep Alkan'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı.
23 yaşındaki Zeynep Alkan, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör çiftinin kızı olarak dünyaya geldi.
Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Alkan, anne ve babası gibi oyunculuğu meslek edinmeyi seçti.
Göz önünde olmayı tercih eden Alkan'ın, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği Dersimiz: Atatürk filminde oynadığını görenler şaşıp kaldı.
Alkan'ın yıllar önceki görüntüsü, sevenlerini şaşırttı.
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