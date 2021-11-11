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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

11.11.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, iddialı paylaşımlarıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Zeynep Alkan'ın, çocukken, Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Dersimiz: Atatürk filminde oynadığı ortaya çıktı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

2010 yılında vizyona giren Dersimiz: Atatürk filminde rol alan Zeynep Alkan'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

23 yaşındaki Zeynep Alkan, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör çiftinin kızı olarak dünyaya geldi.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Alkan, anne ve babası gibi oyunculuğu meslek edinmeyi seçti.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

Göz önünde olmayı tercih eden Alkan'ın, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği Dersimiz: Atatürk filminde oynadığını görenler şaşıp kaldı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

Alkan'ın yıllar önceki görüntüsü, sevenlerini şaşırttı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın eski hali görenleri şaşkına çevirdi!

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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Zeynep Alkan
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