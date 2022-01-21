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Hamile kadın ultrason görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı! Görenler inanamadı

21.01.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan Ariann East isimli hamile bir kadın rutin kontrolleri için doktoruna gitti. 17 haftalık bebeğinin ultrason görüntüsünü inceleyen East, büyük bir şok geçirdi. Ultrason görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan East’in gönderisi kısa sürede viral oldu.

Hamile kadın ultrason görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı! Görenler inanamadı

İngiltere’de yaşayan Ariann East isimli bir kadın hamileliğinin 17. haftasında rutin kontroller için doktorunu ziyaret etti. Doktoru bebeğini daha yakın görmek için East’e 4D ultrason görüntüsünü isteyip istemediğini sordu. Kadın doktorun teklifini kabul ederek ultrason görüntüsünü aldı. East, görüntüyü aldığında ise bir anda ağlamaya başladı. Çünkü bebeği oldukça ilginç bir yüz ifadesine ve görüntüye sahipti. Kadın elinde fotoğrafı TikTok hesabından paylaşarak takipçilerine fikirlerini sordu.

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SOSYAL MEDYA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

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TikTok’ta yaklaşık 13 bin, Instagram’da ise 6 bin takipçisi bulununan East, bebeğinin ultrason görüntüsünü “Bu beni bile korkuttu” notuyla paylaştı.

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East'in paylaştığı video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Bazı kullanıcıları, bebeğin surat ifadesini korkutucu bulurken, bazıları da henüz gelişme aşamasında olduğunu ve durumun düzeleceğini belirtti.

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