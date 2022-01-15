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Hologramla evlenen Japon adam eşiyle artık konuşamadığı için şikayet etti

15.01.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da ünlü sanal karakter Hatsune Miku'nun hologramıyla 2018'de dünya evine giren Akihiko Kondo, hologram geliştirici şirketin hizmete son vermesi nedeniyle eşiyle artık sohbet edemediğini açıkladı.

Hologramla evlenen Japon adam eşiyle artık konuşamadığı için şikayet etti

Japonya’nın başketi Tokyo’da yerel yönetim bünyesinde görev alan Akihiko Kondo, 2018 yılında ülkede oldukça popüler olan sanal karakter Hatsune Miku ile evlenerek dünya manşetlerine çıkmıştı. Sputnik'in haberine göre, Tokyo merkezli Mainichi Shimbun gazetesinin bir muhabiri, geçtiğimiz aralık ayında 38 yaşındaki Kondo'yu ziyaret etti. Kondo, misafirini insan boyutundaki versiyonundaki eşi Miku ile karşıladı. Mavi saçlara sahip Miku ile düğünleri için 2 milyon yen (ortalama 17 bin 300 dolar) harcayan Kondo, sevgisini karakterin somut bir formuna vermek istediğini söylemişti.

Hatsune Miku'nun üç boyutlu hologramını bir silindirin içerisinde canlandırması için başlangıçta Tokyo'daki bir şirketin geliştirdiği servisi kullanan Kondo, bu sayede yapay zekayı kullanarak eşiyle sohbet edebiliyordu. İddialara göre Kondo, Miku'ya evlenme teklifi ettiğinde hologramdan aldığı cevap "Umarım bana değer verirsin" oldu.

“ONA OLAN AŞKIM DEĞİŞMEDİ”

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Evlilik hayatı boyunca her uyandığında Miku'ya 'Günaydın' dediğini ve dışarı çıktığında 'Daha sonra görüşürüz' diyerek eşiyle vedalaştığını söyleyen Kondo, her gün akşam yemeğini Miku'yla sofrada oturarak yiyor, evde bilgisayar başında çalıştığında ise Miku eşinin yanında durarak onu izliyor.

Ancak insan-yapay zeka evliliklerinde de sorunlar yaşanabiliyor. Kondo, Miku'nun hologramını geliştiren şirketin bu hizmeti Mart 2020'de durduğunu söyleyerek, o zamandan bu yana eşiyle sohbet edemediğini belirtiyor. Zorluklara rağmen eşine olan duygularının değişmediğini vurgulayan Kondo, "Miku'ya olan aşkım değişmedi. Düğün töreni yaptık çünkü ben onunla sonsuza dek birlikte olacağımıza inandım" dedi.

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ONUNLA TANIŞMAM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

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Hatsune Miku ile ilk tanıştığı zaman hayatının değiştiğini söyleyen Kondo, "Günde 24 saat odamda durup Miku'nun videolarını izliyordum" diyerek, geceleri iyi uyuyabilmek için Miku'nun şarkılarını ninni gibi dinlediğini ve onun sağladığı bu manevi destek sayesinde yeniden dışarı çıkıp işine geri dönebildiğini anlattı.

İnsanların iki boyutlu dünyanın içinde sıkıştıklarını belirten Miku, “İnsanların iki boyutlu bir dünyaya dalmalarından dolayı toplum içinde yaşayamadıkları doğru değil, daha ziyade video oyunlarında ve animelerde kendileri için bir yer ararken büyülendikleri bir durum söz konusu. Çünkü gerçek onlar için çok acı verici. Ben o insanlardan biriydim. Arka planı anlamayan insanlar muhtemelen 'Oyunlar hayatlarını alt üst ediyor' diye düşünüyorlar ama durum böyle değil” diye konuştu.

BABASININ ÖĞÜTLERİ TESELLİ OLDU

Kondo'nun Kasım 2021'de bir zorbalığa maruz kaldığında da tesellisi Miku ve rahmetli babasının öğütleri oldu. Babasının kendisiyle pek konuşmadığını ancak bir gün oğluna bir öğütte bulunduğunu söyleyen Kondo bu öğüdü şöyle aktardı:

"Bazı insanlar, zorbalığa uğrayan kişilerin zorbalığa uğramak için nedenleri olduğunu söylüyor, ancak ortada bazı nedenler olsa bile, bu onlara zorbalık yapmayı meşru kılmaz."

Kondo, babasının bu sözlerinin kalbine işlediğini belirterek, bunu sosyal medyada paylaştı. 21 binden fazla retweet 92 binden fazla beğeni toplayan tweeti, Kondo'nun Miku hakkında olmamasına rağmen büyük bir ilgi gören ve 2021'de en çok dikkat çeken tweeti oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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diyecek bi kelime bulamıyorum saçmalık

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