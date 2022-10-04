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  4. Hamile kadının rahmini açıp bebeğini çalmaya çalıştı! Yetmedi döverek öldürdü

Hamile kadının rahmini açıp bebeğini çalmaya çalıştı! Yetmedi döverek öldürdü

04.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Taylor Rene Parker isimli bir kadın 21 yaşındaki hamile bir kadını ve 7. 5 aylık doğmamış bebeğini öldürmekten suçlu bulunduktan sonra ölüm cezasına çarptırılabilir.

Hamile kadının rahmini açıp bebeğini çalmaya çalıştı! Yetmedi döverek öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Taylor Rene Parker isimli bir kadın korkunç bir cinayete imza attı. 21 yaşındaki hamile Regan Michelle Simmons-Hancock’u New Boston kentindeki evinde 100’den fazla kez bıçaklayan Parker çocuk sahibi olmadığı için kadının rahmini keserek bebeğini çalmak istedi. Aldığı bıçak darbelerinden sonra ağır bir şekilde yaralanan Simmons-Hancock’u ölüme terk eden ve evden bebeği alarak kaçan Parker tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Parker’in idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

HAMİLELİK YALANI AYLARCA SÜRDÜRDÜ

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Çocuk sahibi olmadığı belirtilen Parker’in erkek arkadaşına hamile olduğu yalanını söylediği ve aylarca sahte ultrason görüntüleriyle hamile taklidi yaptığı ortaya çıktı. Parker’in sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini açıkladığı bir parti düzenlediği bile belirtildi. Anne ve bebeği öldürmekten yargılanan Parker suçlamaları reddetti.

Tanıklar, rahmi alındığı için çocuk doğuramayan ancak erkek arkadaşının bundan haberi olmayan Parker’ın bir kadına taşıyıcı annelik yapması için 100 bin dolar (1,82 milyar lira) teklif ettiğini söyledi. Tanıklara göre, Parker cinayeti işlemeden bir gün önce erkek arkadaşına, ”Yarın sezaryenle alınacak” dediği ifade edildi.

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DİĞER KIZININ YANINDA ACIMADAN BIÇAKLADI

Mahkemede Parker’ın Simmons-Hancock’u üç yaşındaki kızının yanında bıçakladığı ve ölüme terk ettiği ifade edildi. Ayrıca kadının evden kaçtıktan sonra kucağında bebekle araba sürdüğü anlarda devriye gezen bir polis ekipleri tarafındna fark edilerek tutuklandığı belirtildi. Polis ekipleri yeni doğan bebeği en yakın hastaneye sevk ederken Simmons-Hancock’un durumunu öğrenmek için de olay yerine başka bir ekip yönlendirildi.

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MAHKEMEDE JÜRİYİ ETKİLEMEYE ÇALIŞTILAR

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Parker’ın avukatı Jeff Harreslson da altı kadın altı erkekten oluşan jüriye ”Bu çok komplike bir dava. Bazen hayat siyah ve beyaz değildir arada gri bir ton da vardır. ” diyerek seslendi.

Bölge Savcısı Lauren Richards, Parker'ın erkek arkadaşının ondan ayrılmasını önlemek için sahte ultrason göndermeyi de içeren ayrıntılı bir hamilelik yalanı hazırladığını iddia etti. Jüriye konuşan Richards, "Son iki hafta içinde kanıtlar hiç bu kadar net olmamıştı. O bir yalancı, bir manipülatör ve şimdi bundan sorumlu tutulacak. Taylor karnını kalçasına kesmeye başladığında Reagan'ın hissetmiş olması gereken acı tarif edilemez. Taylor bebeği doğurduğunda ve Reagan hala hayattayken, Taylor onu kesmeye devam etti. Bu aniden gelişen bir cinayet değildi” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Amerika Teksas
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