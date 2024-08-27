Hamile olduğunu açıklamıştı! Zeynep Tuğçe Bayat bakın ne aşerdi! 'Bulan yollasın'

MYNET-Rol aldığı "Hatırla Sevgili", "Gönülçelen" ve "Kırık Kanatlar" gibi dizilerle tanınan Cansel Elçin, kendisi gibi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'la 2020 yılında hayatını birleştirmişti.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi geldi. İlk kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Tuğçe Bayat'ın, bir erkek bebek beklediği ortaya çıktı.

BAKIN NE AŞERDİ

Ünlü isim şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti. Zeynep Tuğçe Bayat 'Bulamıyorum bu elmayı. Nerede bu elma? Çocukluğumun yaz elması. Çeşme tarafındayım nerede bulurum bu elmayı? Mersin'e herkese haber saldım ne olur bu elmayı bulan bana yollasın' diyerek takipçilerinden yardım istedi.