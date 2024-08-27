MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamile olduğunu açıklamıştı! Zeynep Tuğçe Bayat bakın ne aşerdi! 'Bulan yollasın'

Hamile olduğunu açıklamıştı! Zeynep Tuğçe Bayat bakın ne aşerdi! 'Bulan yollasın'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.08.2024 10:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılından bu yana mutlu bir evlilikleri olan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi gelmişti. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten Zeynep Tuğçe Bayat son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Zeynep Tuğçe Bayat 'Bulan yollasın' diyerek aşerdiği meyvayı duyurdu.

MYNET-Rol aldığı "Hatırla Sevgili", "Gönülçelen" ve "Kırık Kanatlar" gibi dizilerle tanınan Cansel Elçin, kendisi gibi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'la 2020 yılında hayatını birleştirmişti.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi geldi. İlk kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Tuğçe Bayat'ın, bir erkek bebek beklediği ortaya çıktı.

zeynep tuğçe 1

BAKIN NE AŞERDİ

Ünlü isim şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti. Zeynep Tuğçe Bayat 'Bulamıyorum bu elmayı. Nerede bu elma? Çocukluğumun yaz elması. Çeşme tarafındayım nerede bulurum bu elmayı? Mersin'e herkese haber saldım ne olur bu elmayı bulan bana yollasın' diyerek takipçilerinden yardım istedi.

ZEYNEP TUĞÇE

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Cansel Elçin Zeynep Tuğçe Bayat
En Çok Okunan Haberler
Paranızı geri alabilirsiniz! İsyan ettiren fiyat tarifesine şikayet yağıyor

Paranızı geri alabilirsiniz! İsyan ettiren fiyat tarifesine şikayet yağıyor

Mansur Yavaş'ı etiketledi, zorunlu izne çıkarıldı! Ünlü sunucudan yeni açıklama: Henüz çıkışım verilmedi

Mansur Yavaş'ı etiketledi, zorunlu izne çıkarıldı! Ünlü sunucudan yeni açıklama: Henüz çıkışım verilmedi

"Çok yakışıklısın" iltifatına kandı, bütün parasından oldu: 600'lük evi 300 bin liraya satıp parasını kadına gönderdim

"Çok yakışıklısın" iltifatına kandı, bütün parasından oldu: 600'lük evi 300 bin liraya satıp parasını kadına gönderdim

Milli futbolcu ile Bodrum tatilinde! 9 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüldü

Milli futbolcu ile Bodrum tatilinde! 9 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüldü

Depremlerde kullanılan cihaz günlerdir kayıp olan Narin için devreye sokuldu! Diyarbakır'dan iyi haber bekleniyor

Depremlerde kullanılan cihaz günlerdir kayıp olan Narin için devreye sokuldu! Diyarbakır'dan iyi haber bekleniyor

Son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

Son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.