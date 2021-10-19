Hamile olduğunu bilmeyen kadın, karın ağrısı çektikten 8 dakika sonra doğum yaptı

Ailesiyle çıktığı tatil sırasında 23 yaşındaki Tilda Kantala herkese büyük bir şaşkınlık yaratacak bir durum yaşadı. Sabah şiddetli bir karın ağrısıyla uyandığını anlatan Kantala, ilk başlarda bu durumun gıda zehirlenmesi olabileceğini düşündüğünü söyledi. Akşam yemeğini gözden geçirdiğini dile getiren Kantala, karın ağrısının sonrasındaki 8 dakikada ise bir mucizeye tanıklık etti.

“HER ŞEY NORMALDİ”

2 yaşında bir kızı bulunan Tilda Kantala, doğumdan sonra sağlık durumunda herhangi bir farklılık olmadığını dile getirdi. Düzenli olarak adet gördüğünden söz eden Kantala, hamile olduğunu bilmediğini dile getirdi. Ailesiyle çıktığı tatilde tek başına doğum yapan kadın o anları, “Mide ağrısına benziyordu ama oldukça tanıdık bir histi. Bu bir itme dürtüsünü andırıyordu. İşte o zaman doğum yaptığımı anladım” dedi.

Annesi ve amcasının yardımıyla doğumu tamanladığını ifade eden Kantala, sonrasında ise kendisinin ve bebeğin durumunu öğrenmek için hastanenin yolunu tuttu.



