Hamile Rihanna'dan iddialı pozlar! İç çamaşırlarıyla...

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın sır gibi sakladığı 1 yaşındaki oğlunun adı sonunda ortaya çıkmıştı. ASAP Rocky ve Rihanna’nın oğlunun adının RZA Athelston Mayers olduğu dünya magazin sitelerinde yayılmıştı.

Yıllardır müzik stüdyosuna girmeyen ünlü şarkıcı 12 Şubat’ta Super Bowl’de sahneye çıkmış ve ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

İkinci kez anne olmak için gün sayan Rihanna markası için iddialı pozlara imza attı.



Savage X Fenty'nin beşinci yıl dönümünü kutlamak için siyah iç çamaşırlarıyla bir fotokopi makinesinin üzerine eğilen şarkıcı hayranlarının ilgisini çekti.

