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Hamilelikten sonra dişlerini kaybeden kadın, sosyal medya fenomeni oldu

13.08.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik kavramı kişiden kişiye göre farklılık gösteren estetik kaygıların üzerine kurulan bir kavramdır. Güzellik yıllar içinde değişime ve dönüşüme uğradı. Özellikle sosyal medyanın etkili olmasıyla beraber güzellik tabuları yavaş yavaş yıkılmaya başladı. Sosyal medyada ‘princxssglitterhead’ adıyla paylaşımlar yapan Alicia, takma işleriyle güzellik tabularını yıktı.

Hamilelikten sonra dişlerini kaybeden kadın, sosyal medya fenomeni oldu

Takma diş denildiğinde pek çok kişinin aklına yaşlı insanlar gelir. Çocukluk günlerinizde anneanne, babaanne ve dedelerinizin bir tabağa çıkarttıkları takma dişleri kabus dolu anlar yaşamanıza nedne olmuştur. Ancak TikTok hesabında yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Alicia, takma dişlere olan bakış açısını yerle bir etti.

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DOĞUMUN ARDINDAN DİŞLERİ DÖKÜLDÜ

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Hamilelik süreci ve doğumun sonrasında dişlerini kaybettiğini belirten Alicia, hayatına protez dişleriyle devam ediyor. Üstelik protez dişle yaşama dair birbirinden ilginç videoları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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21 yaşında dişleri dökülen genç kadın takılıp çıkartılabilen takma dişlerle yaşamını tamamen değiştirdi. 10 bin dolarlık tedavinin ardından dişlerini yaptıran Alicia, geçmiş yıllarda kendisini güzel bulmadığını da ifade ediyor. Takipçileri için sık sık takma diş kullanımıyla ilgili eğitici ve eğlenceli videolar yayınlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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