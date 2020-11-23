Hamur açmadan pide nasıl yapılır? Hamur açmadan kolay pide tarifi nedir? İşte kolay pide malzemeleri ve yapımı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka artışı devam ediyor. Bu nedenle uygulamaya alınan tedbirlerden bir tanesi de belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları ve restoranların paket servis ya da gel-al sistemine dönmesi oldu. Şimdi vatandaşlar yeniden evde kendilerinin yapabileceği pratik tariflerle ilgili arayış içerisine girdi. İşte bu tariflerden bir tanesi de hamur açmadan kolay pide tarifi oldu. Peki, kolay pide hamuru nasıl yapılır? Kolay pide tarifi nedir?

KOLAY PİDE MALZEMELERİ

2 su bardağı kadar ılık su

1 çorba kaşığı kadar toz şeker

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 paket kuru maya

2 çay bardağı kadar sıvı yağ

5 - 5,5 su bardağı kadar un

1 büyük boy kase peynir

3 tane yumurta

1 tatlı kaşığı kadar tereyağı

HAMUR AÇMADAN KOLAY PİDE NASIL YAPILIR?

Kolay pide yapımı için ilk olarak bir bardağın içerisinde su ile maya eritiliyor. Ardından eritilmiş olan maya bir kabın içerisinde ılık su, sıvı yağ, toz şeker, tuz ve un ile karıştırılıyor. Bu noktada unu iyi elemeye özen göstermek gerekiyor. İyice yoğurduktan ve hamur kulak kıvamına geldikten sonra üstü streç ile kapatılıyor. Sonrasında hamur 45 dakika boyunca mayalanmaya bırakılıyor. Hazır olan hamur 8 parçaya bölünüyor ve üstü yeniden bez ile örtülüyor. Bu esnada bir kasenin içerisinde peynir ile doğranmış maydanoz karıştırılıyor.