YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Hamur açmadan pide nasıl yapılır? Hamur açmadan kolay pide tarifi nedir? İşte kolay pide malzemeleri ve yapımı

Hamur açmadan pide nasıl yapılır? Hamur açmadan kolay pide tarifi nedir? İşte kolay pide malzemeleri ve yapımı

Hande Öztürk Hande Öztürk 23.11.2020 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hamur açmadan pide nasıl yapılır? Hamur açmadan kolay pide tarifi nedir? İşte kolay pide malzemeleri ve yapımı

Koronavirüs salgınındaki vaka artışı nedeniyle tedbirler artırılırken belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları da geri geldi. Bu nedenle vatandaşlar yeniden evde yapılabilecek pratik ve farklı tariflerle ilgili araştırma içerisine girdi. Bunlardan bir tanesi de hamur açmadan kolay pide tarifi oldu. Peki, hamur açmadan pide nasıl yapılır? İşte kolay pide malzemeleri ve yapımı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka artışı devam ediyor. Bu nedenle uygulamaya alınan tedbirlerden bir tanesi de belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları ve restoranların paket servis ya da gel-al sistemine dönmesi oldu. Şimdi vatandaşlar yeniden evde kendilerinin yapabileceği pratik tariflerle ilgili arayış içerisine girdi. İşte bu tariflerden bir tanesi de hamur açmadan kolay pide tarifi oldu. Peki, kolay pide hamuru nasıl yapılır? Kolay pide tarifi nedir?

KOLAY PİDE MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı kadar ılık su
  • 1 çorba kaşığı kadar toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı kadar tuz
  • 1 paket kuru maya
  • 2 çay bardağı kadar sıvı yağ
  • 5 - 5,5 su bardağı kadar un
  • 1 büyük boy kase peynir
  • 3 tane yumurta
  • 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı

HAMUR AÇMADAN KOLAY PİDE NASIL YAPILIR?

Kolay pide yapımı için ilk olarak bir bardağın içerisinde su ile maya eritiliyor. Ardından eritilmiş olan maya bir kabın içerisinde ılık su, sıvı yağ, toz şeker, tuz ve un ile karıştırılıyor. Bu noktada unu iyi elemeye özen göstermek gerekiyor. İyice yoğurduktan ve hamur kulak kıvamına geldikten sonra üstü streç ile kapatılıyor. Sonrasında hamur 45 dakika boyunca mayalanmaya bırakılıyor. Hazır olan hamur 8 parçaya bölünüyor ve üstü yeniden bez ile örtülüyor. Bu esnada bir kasenin içerisinde peynir ile doğranmış maydanoz karıştırılıyor.

Hazır olan hamurdan bir parça alınarak elde açılıyor. İçerisine peynirli karışım ekleniyor. Sonrasında hamurun uçları birleştiriliyor ve çevresi karışımın üstüne doğru hafif örtülüyor. Tercihe göre iç harcı sucuklu ya da kıymalı olarak da hazırlanabiliyor. Devamında fırın 220 dereceye ayarlanıyor. Fırın tepsisine yağlı kağıt seriliyor ve hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürülerek fırına veriliyor. Hamurun kenarları iyice kızardıktan sonra fırından çıkartılıyor ve yeniden kenarlarına tereyağ sürülerek hazır ediliyor. Afiyet olsun.

Tahinli pide nasıl yapılır? Tahinli pide tarifi nedir? Bursa tahinli pide malzemeleri ve tahinli pide yapımıTahinli pide nasıl yapılır? Tahinli pide tarifi nedir? Bursa tahinli pide malzemeleri ve tahinli pide yapımı

Kolay pide yaparken püf noktası olarak; ilk mayalamanın ardından parçalara ayrılan hamurların üstüne nemli bez örterek 10 dakika boyunca bir kez daha mayalamak çok daha lezzetli pideler ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Tek bir kasede lezzet şöleni: Dovga çorbasıTek bir kasede lezzet şöleni: Dovga çorbası
İzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifiİzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! Paylaşıp hemen sildi

Olay sözler! Paylaşıp hemen sildi

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu

MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...

MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...

MasterChef'e damga vuran lezzet! Azerbaycan sofralarının vazgeçilmezi

MasterChef'e damga vuran lezzet! Azerbaycan sofralarının vazgeçilmezi

Az malzemeyle ev yapımı kebap: Bursa pideli köfte tarifi...

Az malzemeyle ev yapımı kebap: Bursa pideli köfte tarifi...

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Dovga çorbası nasıl yapılır? Dovga çorbası tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan Dovga çorbası tarifi ve malzemeleri...

Tek bir kasede lezzet şöleni: Dovga çorbası

Kaymaklı muhallebi nasıl yapılır? Kaymaklı muhallebi tarifi nedir? Kaymaklı muhallebi malzemeleri neler?

Tarif defterlerinin olmazsa olmaz lezzeti: Kaymaklı muhallebi

Bunu içen hasta olmuyor! Zencefil, kabak, yumurta sarısı...

Bunu içen hasta olmuyor! Zencefil, kabak, yumurta sarısı...

Uskumru dolması nasıl yapılır? Uskumru dolması tarifi nedir? İşte Somer Şef'in tarifiyle MasterChef uskumru dolması

MasterChef'te yapıldı! İşte ünlü şefin tarifiyle özel lezzet

Şah pilavı nasıl yapılır? Şah pilavı tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan şah pilavı tarifi ve malzemeleri

MasterChef'e damga vuran lezzet! Azerbaycan sofralarının vazgeçilmezi

Bursa pideli köfte nasıl yapılır? MasterChef pideli köfte tarifi nedir? Evde pideli köfte yapımı ve pideli köfte malzemeleri...

Az malzemeyle ev yapımı kebap: Bursa pideli köfte tarifi...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.