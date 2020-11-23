Hamur açmadan pide nasıl yapılır? Hamur açmadan kolay pide tarifi nedir? İşte kolay pide malzemeleri ve yapımı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka artışı devam ediyor. Bu nedenle uygulamaya alınan tedbirlerden bir tanesi de belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları ve restoranların paket servis ya da gel-al sistemine dönmesi oldu. Şimdi vatandaşlar yeniden evde kendilerinin yapabileceği pratik tariflerle ilgili arayış içerisine girdi. İşte bu tariflerden bir tanesi de hamur açmadan kolay pide tarifi oldu. Peki, kolay pide hamuru nasıl yapılır? Kolay pide tarifi nedir?
Kolay pide yapımı için ilk olarak bir bardağın içerisinde su ile maya eritiliyor. Ardından eritilmiş olan maya bir kabın içerisinde ılık su, sıvı yağ, toz şeker, tuz ve un ile karıştırılıyor. Bu noktada unu iyi elemeye özen göstermek gerekiyor. İyice yoğurduktan ve hamur kulak kıvamına geldikten sonra üstü streç ile kapatılıyor. Sonrasında hamur 45 dakika boyunca mayalanmaya bırakılıyor. Hazır olan hamur 8 parçaya bölünüyor ve üstü yeniden bez ile örtülüyor. Bu esnada bir kasenin içerisinde peynir ile doğranmış maydanoz karıştırılıyor.
Hazır olan hamurdan bir parça alınarak elde açılıyor. İçerisine peynirli karışım ekleniyor. Sonrasında hamurun uçları birleştiriliyor ve çevresi karışımın üstüne doğru hafif örtülüyor. Tercihe göre iç harcı sucuklu ya da kıymalı olarak da hazırlanabiliyor. Devamında fırın 220 dereceye ayarlanıyor. Fırın tepsisine yağlı kağıt seriliyor ve hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürülerek fırına veriliyor. Hamurun kenarları iyice kızardıktan sonra fırından çıkartılıyor ve yeniden kenarlarına tereyağ sürülerek hazır ediliyor. Afiyet olsun.
Kolay pide yaparken püf noktası olarak; ilk mayalamanın ardından parçalara ayrılan hamurların üstüne nemli bez örterek 10 dakika boyunca bir kez daha mayalamak çok daha lezzetli pideler ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum