Hamur işi tariflerden vazgeçemeyenlerin mutlaka mutfağında bulunması gereken ürünler

Poğaçasından böreğine, tatlısından tuzlusuna kadar birçok farklı tarifle mutfakta harikalar yaratıyor olabilirsiniz. Fakat hamur yoğurmak ve yumurta çırpmak gibi işlemler sizi fazlaca yorabilir. Bu nedenle pratik ve kullanışlı birkaç yardımcınız olsa hiç de fena olmaz. Bu nedenle mutfakta hamur işi yaparken size yardımcı olabilecek ürünleri listeledik. Yazımızı inceleyerek beğendiğiniz ve ihtiyacınız olan ürünleri güvenle satın almaya ne dersiniz?

1. Hamur yoğurmak artık çok kolay!

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Hamur yoğurmak için dakikalarca uğraşmaya ve yorulmaya son! Çünkü artık yanınızda Heichkell Mikser Yoğurma Makinesi var. Çelik hamur çırpma kasesi paslanmadığı gibi darbelere dayanıklı olduğu için hemen deforme olmaz. Kasesinin iki yanında bulunan kulpları ise kolay işlem yapmanızı sağlar. Çırpma tellerinin takıldığı bölüm oynar başlıklı olduğu için hem kase hem diğer aletleri kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Makinenin yüksek motor gücü sayesinde işlemleriniz birkaç dakika sonra biter. İçerisinde bulunan hamur kancası, düz çırpıcı, sıçrama koruması, çırpma teli, hamur kazıyıcı ve paslanmaz çelik kase ile birçok farklı tarifi kolayca yapabilirsiniz.

Mutfaktaki sağ kolunuz olmaya aday Heichkell Mikser Yoğurma Makinesi'ne ulaşmak için tıklayın!

2. Ekmeğin tepsiye yapışmasına son!

Fırından her zaman ekmek almak yerine kendi ekmeğinizi yapmak istiyorsanız Bluelves Silikon Fırın Tepsileri tam size göre! Elastik yapısı ve özel tabanı, ekmeğin yapışmasına engel olur. Sadece ekmek değil dikdörtgen şekilde pişirmek istediğiniz bütün hamur işlerinde kullanabileceğiniz ürün, yumuşak dokusu ve yüksek sıcaklığa dayanan tasarımıyla uzun yıllar mutfakta size eşlik edebilir. Kaymaz tabanı sayesinde fırında herhangi bir sorun yaşamayacağınız ekmek kalıbını temizlemek de oldukça kolay. Bulaşık makinesinde yıkayabilir veya temiz bir bezle de silebilirsiniz.

Bluelves Silikon Fırın Tepsileri'ne buradan ulaşabilirsiniz.

3. Artık fırın yemeklerinde en iyisi sizsiniz!

Yemeklerinizin görünmez kahramanı olan Karbon Çelik Fırın Seti ile çok çeşitli tatlı ve tuzlular yapabilirsiniz. Setin içerisinde bulunan tüm ürünler yapışmaz ve paslanmaz olduğu için kolay eskimez. Bulaşık makinesinde yıkanabilen setin içerisinde muffin tepsileri, kurabiye tepsisi, fırın tepsisi, derin tava ve saplı kızartma tavası bulunuyor. Kaliteli materyali sayesinde temizliği zorlamaz. Hamur işi yemeklerinizin birçoğunda size yardımcı olacak seti gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday Karbon Çelik Fırın Seti'ni incelemek ya da satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

4. Fırında ekmek pişirmeye son!

Fakir Pane House Ekmek Yapma Makinesi ile artık fırında ekmek yapmanıza gerek yok. 14 farklı fonksiyonu sayesinde hem kek hem tatlı ekmekler yapabilirsiniz. Kapağında bulunan küçük penceresi sayesinde ekmeğiniz pişerken ne durumda olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda sadece hamur da yoğurabilirsiniz. Makineyi yapmak istediğiniz tarife göre ayarlamanız yeterli. Pişirme işlemi bittiğinde sizi sesli bir şekilde uyaran Fakir Pane House Ekmek Yapma Makinesi, 2 litre kapasiteye sahip.

Hem bulaşık hem fırın ile uğraşmadan lezzetli yemeklere imza atmanıza yardım eden Fakir Pane House Ekmek Yapma Makinesi'ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. Aynı anda 4 çeşit yemek pişirmeye ne dersiniz?

Dört Delikli Çok Amaçlı Kızartma Panosu sayesinde 4 farklı ürünü aynı anda hazırlayabilirsiniz. Hem kolay hem hızlı işlem yapılabilen ürünle; omlet, hamburger, krep, pankek gibi hamur işlerinin dışında sebzeli yumurta gibi kahvaltılıkları da pişirebilirsiniz. Çok amaçlı olan kızartma panosunu elektrikli seramik ısıtıcılarda, gazlı ve indüksiyon ocaklarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ahşap malzemeden üretilmiş sapı ise elinizi yakmaz. Yapışmaz ve yanmaz olduğu için kolay temizlenir.

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak olan Dört Delikli Çok Amaçlı Kızartma Panosu'nu satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

6. Milimetrik işlerin ustasına mutfağınızda yer vermeyi hiç düşündünüz mü?

Buffer 001 Büyük Boy Silikon Hamur Açma Matı, kaydırmaz özelliği sayesinde hamur açarken sizi zorlamaz. Milim milim ayarlanması gereken hamur işi tariflerinizde size yardımcı olur. Tezgahı kirletmeden hamur yoğurmanıza yardım eden mat üzerinde hamurunuzu toparlayıp son şeklini verebilirsiniz. Ürünün silikon yapısına zarar vermemek için bıçak gibi kesici aletler yerine kesme aparatlarını tercih edebilirsiniz.

Hassas ölçüm gerektiren hamur işlerinizi kolayca yapmanıza yardım edecek Buffer 001 Büyük Boy Silikon Hamur Açma Matı'nı incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Yumurtayı köpürtmek için yorulmak, tarih oluyor.

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Kek gibi birçok tatlıyı yaparken yumurtayı köpürtmeniz gerekir. Hem yorucu hem zaman alıcı bu işlemleri Bosch MFQ4835DE Premium El Mikseri ile daha kolay ve kısa sürede yapabilirsiniz. Sessiz çalışma özelliği sayesinde evdekiler uyurken bile rahatça çalıştırabilirsiniz. Plastik malzemeden üretilen ana bölümü ağır olmadığı için çırpma işlemi sırasında kolunuz yorulmaz. Takılıp çıkarılan aksesuarları paslanmaz çelikten üretilen ürün, uzun süre kullanma imkanı sunar. Üstelik üründe özel aksesuarlar için ek bağlantı da mevcut.

Hamur işlerini hızlıca yapmanıza yardım edecek Bosch MFQ4835DE Premium El Mikseri'ne buradan ulaşabilirsiniz.

8. Katmer sevdalıları, bu ürün tam size göre!

CVS DN3956 Katmerim ile katmerin o şahane tadına varabilirsiniz. 50 ile 300 derece arasında ısıtma yapan cihaz, katmerleri pişirirken ısıyı değiştirmenize olanak tanır. Eşit ısı dağılımı gerçekleştirdiği için katmerleri mükemmel şekilde pişirir. Antibakteriyel üst pişirme tabakası, sağlıklı hamur işleri yapmanızı sağlar. Açma kapama tuşu sayesinde ürünü, fişi takılıyken bile devre dışı bırakabilirsiniz. Katmeri fırında pişiren ya da dışardan alanlar için kolaylık sağlayan bu sacda lavaş ve bazlama gibi farklı hamur işleri de yapabilirsiniz.

CVS DN3956 Katmerim'i incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Pizzalar artık pişmek için fırına ihtiyaç duymuyor.

Pizzanın dışında börek, tavuk, lahmacun gibi lezzetleri de pişirebileceğiniz Tandırım Pizza Pişirme Makinesi, kenarlarındaki kulpları sayesinde kolay taşınır. Kenarlarındaki kulplara ek olarak kapağında bulunan açma kulpu ise elinizi yakmadan pişirdiğiniz ürünün durumuna bakmanızı sağlar. Granit kaplama yüzeyi, pizzanın yanmasını ve yapışmasını engeller. Isı ve elektrik yalıtımlı gövdesi sayesinde güvenli bir kullanım sunar. Arka bölümünde bulunan tuşları ile pişireceğiniz hamur işine göre makinenin ısısını ayarlayabilirsiniz.

Taşınabilir fırın görevi gören Tandırım Pizza Pişirme Makinesi'ni incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Canınız makarna mı çekti? Artık evde kolayca yapabilirsiniz.

Hamur işlerinin vazgeçilmezi makarnayı çok seviyor ve evde hızlıca yapmak istiyorsanız size harika bir önerimiz var, Ersamica Erişte Makarna Yapma Kesme Makinesi! Spagettiden erişteye, fettuccine ve lazanyaya kadar birçok makarna çeşidini kolayca yapabilirsiniz. Makinenin bıçakları ve gövdesi dayanıklı paslanmaz çelik materyal ile üretildiği için çabuk eskimez ve yıpranmaz. Bulaşık makinesinde yıkanması tavsiye edilmeyen ürünü fırça ve kağıt havlu ile kolayca temizleyebilirsiniz.

Fabrikalara taş çıkaran makarnalar için Ersamica Erişte Makarna Yapma Kesme Makinesi'ne ulaşmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

