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Hande Ataizi'den sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk pozu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 21:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kural bozan Ataizi'nin paylaşımına beğeni yağdı.

Hande Ataizi'den sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk pozu!

Oyuncu Hande Ataizi bir süredir spor salonunda tanışıp aşık olduğu Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor. Ataizi bugün sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle yer aldıkları romantik bir kareyi paylaştı.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun aşkları dolu dizgin devam ediyor. Ataizi son olarak sevgilisiyle çekildikleri romantik bir kareyi Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Çiftin Bodrum tatillerinde çekildikleri kareye takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

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hande ataizi Dinç Aydoğdu

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