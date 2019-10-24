Hande Ataizi'den sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk pozu!

Oyuncu Hande Ataizi bir süredir spor salonunda tanışıp aşık olduğu Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor. Ataizi bugün sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle yer aldıkları romantik bir kareyi paylaştı.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun aşkları dolu dizgin devam ediyor. Ataizi son olarak sevgilisiyle çekildikleri romantik bir kareyi Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Çiftin Bodrum tatillerinde çekildikleri kareye takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.





