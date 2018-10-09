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Hande Ataizi ilk kez açıkladı! Neden bir günde boşandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

Hande Ataizi yıllar önce Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği bir gün sürmüştü. Ünlü sunucu gündem yaratan bir günlük evliliğinin neden bittiğini ilk kez açıkladı

Hande Ataizi ilk kez açıkladı! Neden bir günde boşandı

Hande Ataizi 2004 yılında Avukat Ahmet Pekin'in oğlu Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş ancak sürpriz evlilik bir gün sürmüştü. Balayına çıkacakları gün boşanma kararı alan çiftin ayrılığı uzun süre konuşulmuştu.

Hande Ataizi, herkesi şoke eden ayrılığın ardındaki gerçekleri yıllar sonra kendi programında açıkladı.

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'GERGİN BİR ORTAMDA NİKAH KIYILDI'

Sunucu "Annem ilk eşimle evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmamızı önerdi. Eski eşim ben evleneceğim kadına böyle bir şey yaptırmam' dedi, ben de çok sevindim. Ama evleneceğim gün önüme evlilik sözleşmesi koydular.

Sözleşmeye göre boşadıktan sonra dahi evde oturma iznim yoktu, kabul etmedim. Gergin bir ortamda nikah kıyıldı ve aynı gece boşanmaya karar verdim. Bir günlük evlilik olmak durumunda kaldı” dedi.

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