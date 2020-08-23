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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu gerildi! 'Bu acele ne?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Sunucu ve oyuncu Hande Ataizi'nin, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile olan Bodrum tatili devam ediyor. İki sevgili, önceki gün Türkbükü'nde tatsız bir olay yaşadı.

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu gerildi! 'Bu acele ne?'

Uzun süredir Bodrum'ta tatil yapan Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu, tartışırken görüntülendi.

Ayak üstü gergin anlar yaşayan çiftten Hande Ataizi, Aydoğdu'na, "Bu acele nedir? Koştur koştur gidiyorsun?" diyerek sevgilsinin yanından ayrıldı.

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Daha sonra aralarında geçen olayı tatlıya bağlayan çift, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ataizi, deniz sonrası dostlarıyla sohbet ederken, küçük Leon da otel misafirleriyle şakalaştı.

Yaşadığı tartışmayı tatlıya bağlayan sevgililer, akşam saatlerinde otelin restoran kısmında yemek yedi.

Ataizi daha sonra oğlu Leon ile ilgilendi. (Habertürk)


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