Hande Doğandemir’den manidar paylaşım! ‘Utanma duygusu olsun’

Hande Doğandemir 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Fırat ile büyük bir aşk yaşamıştı. İkili 1.5 yıl süren ilişkilerini 2018 yılında noktalamaya karar verdi. İlişkinin bitmesinden kısa bir süre sonra Mert Fırat’ın İdil Fırat ile nikah masasına oturması ise magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Hande Doğandemir konuyla alakalı hiçbir açıklama yapmazken; ünlü sanatçıya destek mesajları yağmıştı.

Yer aldığı projeler ile adından söz ettirmek isteyen Hande Doğandemir yıllar sonra yeniden eski sevgilisi ile magazin gündemine geldi. Hande Doğandemir’in “RayMalifalitiko” isimli Twitter kullanıcısının mesajına yaptığı yorum dedikoduları başlattı.

‘MEYDANLARDA KADIN HAKLARI DİYE BAĞIRIYOR’

Pınar Gültekin’in vahşice katledilmesinin ardından sanat dünyasından tepki sesleri yükseldi. Tepkilerin ardından “kadın hakları” yeniden gündeme geldi. Kadın haklarına dair yapılan samimiyetten uzak açıklamalar ise Hande Doğandemir’in eleştirilerine neden oldu.



RayMalifalitiko isimli Twitter kullanıcısının yaptığı “Hayatındaki bütün sevgililerini defalarca kez aldatıp, dolandırıcı gibi ailenin tüm bireyleriyle birlikte bu tezgahı yapan, şimdi de karısını aynı anda 20 kadınla aldatan, hayatında unutamayacağı travmalara neden olan sosyopat reis kadına şiddet ahkamı kesiyor. Gözlemiyorum” paylaşımına Hande Doğandemir’in yorumu damga vurdu. Hande Doğandemir yorumunda “Güzel hikaye keşke dizi senaryosu olsaydı. Aa bakıyım yine meydanlarda kadın hakları diye bağırıyor. Bir susun artık ya. Bir susun bari bir susun! Utanma duygusu olsun” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hande Doğandemir’in yaptığı imalı yorumda ise eski sevgilisine gönderme yaptığı iddia edildi.

