MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Doğandemir’den manidar paylaşım! ‘Utanma duygusu olsun’

Hande Doğandemir’den manidar paylaşım! ‘Utanma duygusu olsun’

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, Pınar Gültekin cinayetinden sonra yapılan samimiyetsiz konuşmalara sert tepki gösterdi. Oyuncunun imalı paylaşımının ardından sosyal medya gündeminde iddialar ortaya atılmaya başladı. Başarılı yıldızın paylaşımında eski sevgilisi Mert Fırat’a gönderme yaptığı konuşuldu.

Hande Doğandemir’den manidar paylaşım! ‘Utanma duygusu olsun’

Hande Doğandemir 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Fırat ile büyük bir aşk yaşamıştı. İkili 1.5 yıl süren ilişkilerini 2018 yılında noktalamaya karar verdi. İlişkinin bitmesinden kısa bir süre sonra Mert Fırat’ın İdil Fırat ile nikah masasına oturması ise magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Hande Doğandemir konuyla alakalı hiçbir açıklama yapmazken; ünlü sanatçıya destek mesajları yağmıştı.
Yer aldığı projeler ile adından söz ettirmek isteyen Hande Doğandemir yıllar sonra yeniden eski sevgilisi ile magazin gündemine geldi. Hande Doğandemir’in “RayMalifalitiko” isimli Twitter kullanıcısının mesajına yaptığı yorum dedikoduları başlattı.

‘MEYDANLARDA KADIN HAKLARI DİYE BAĞIRIYOR’

Pınar Gültekin’in vahşice katledilmesinin ardından sanat dünyasından tepki sesleri yükseldi. Tepkilerin ardından “kadın hakları” yeniden gündeme geldi. Kadın haklarına dair yapılan samimiyetten uzak açıklamalar ise Hande Doğandemir’in eleştirilerine neden oldu.
hande doğandemir
RayMalifalitiko isimli Twitter kullanıcısının yaptığı “Hayatındaki bütün sevgililerini defalarca kez aldatıp, dolandırıcı gibi ailenin tüm bireyleriyle birlikte bu tezgahı yapan, şimdi de karısını aynı anda 20 kadınla aldatan, hayatında unutamayacağı travmalara neden olan sosyopat reis kadına şiddet ahkamı kesiyor. Gözlemiyorum” paylaşımına Hande Doğandemir’in yorumu damga vurdu. Hande Doğandemir yorumunda “Güzel hikaye keşke dizi senaryosu olsaydı. Aa bakıyım yine meydanlarda kadın hakları diye bağırıyor. Bir susun artık ya. Bir susun bari bir susun! Utanma duygusu olsun” ifadelerini kullandı.
Oyuncu Hande Doğandemir’in yaptığı imalı yorumda ise eski sevgilisine gönderme yaptığı iddia edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
Sete mola! Muhteşem üçlüSete mola! Muhteşem üçlü
Eurovision filmi merak konusu olduEurovision filmi merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

Beyaz Saray'ın 'veto' tehdidine rağmen geçti! F-35 ve Türkiye detayı

Beyaz Saray'ın 'veto' tehdidine rağmen geçti! F-35 ve Türkiye detayı

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Asansörde yakalanmışlardı! Teklifi şaşırttı

Asansörde yakalanmışlardı! Teklifi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tolga Sarıtaş: Bir kısır yaparım, parmaklarınızı yersiniz

Kısırda iddialı! 'Parmaklarınızı yersiniz'

Jennifer Lopez 51 yaşına girdi! Pozlarına beğeni yağıyor

51 yaşına girdi! Pozları olay oluyor!

Demi Moore’dan ilginç proje! Seks önerileri verecek

Sevişme sahnesiyle hafızalarda yer etti! Bomba proje

Demet Özdemir sete mola verdi! Muhteşem üçlü yeniden bir arada!

Sete mola! Muhteşem üçlü

Hande Ataizi, cankurtaranlığa soyundu

Cankurtaranlığa soyundu! Beğeni toplayan pozu

Danla Bilic ve Cemal Can birbirlerine dövme yaptı

Danla Bilic ve Cemal Can birbirlerine dövme yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.