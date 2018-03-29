Hande Erçel aşkı yaramadı!

Yönetmenliğini yaptığı 'Ustalar Alemi' filminin çekimlerini bitiren Murat Dalkılıç, set ekibiyle birlikte basın toplantısı yaptı.

Güneş gazetesi'nde yer alan habere göre; Oğuzhan Koç'un konserinde sahneye çıakrken alevlerin arasında kaldığı iddia edilen popçu, "Alev makinelerinin arasında kalmışım, her yerim yandı. Bu aralar başıma çok şey geliyor. Yolda kalıyoruz, yanıyorum falan. O yüzden kurban kestim" şeklinde konuştu.

Dalkılıç'ın sözlerini duyanlar, "Hande Erçel'le tanıştığından bu yana aksilikler peşini bırakmıyor" şeklinde yorum yaptı.