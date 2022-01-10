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Hande Erçel'den annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

10.01.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kanser nedeniyle kaybettiği annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Çok özledim annecim" ifadesini kullandı.

Hande Erçel'den annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel 10 Ocak 2019'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberiyle yıkılan oyuncu, annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı.

"ÇOK ÖZLEDİM ANNECİM"

26,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından annesiyle bir fotoğrafını paylaşan Erçel, "Bir kelebek öptü boynumu. Çok özledim annecim" notunu ekledi. Oyuncunun acı paylaşımına binlerce taziye yorumu gelirken 760 binden fazla da beğeni geldi.

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Hande Erçel
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