Hande Erçel'den annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel 10 Ocak 2019'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberiyle yıkılan oyuncu, annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı.

"ÇOK ÖZLEDİM ANNECİM"

26,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından annesiyle bir fotoğrafını paylaşan Erçel, "Bir kelebek öptü boynumu. Çok özledim annecim" notunu ekledi. Oyuncunun acı paylaşımına binlerce taziye yorumu gelirken 760 binden fazla da beğeni geldi.

