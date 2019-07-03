Hande Erçel'den aşkın tarifi

Halka dizisi başrol oyuncusu Erçel’e seyahat etmekten hoşlanıp hoşlanmadığını sorulduğunda“Beni özetleyen kelimeyle başladık. ’Seyahat’in varoluşumun anlamı olduğunu düşünüyorum. Seyahat derken kulağa gelen anlamıyla gezmek, yeni yerler görmenin dışında bir şeyden bahsediyorum. Bunlar da dahil tabii ama yoga ve meditasyona başladığım dönemde aslında nasıl derin bir kelime olduğunu fark ettim. Yani tüm yolculukları çok seviyorum.” Dedi. Kitap, kulaklık ve bir sırt çantasıyla dünyayı gezebileceğini söyleyen oyuncu sosyal medyada hızla artan takipçileriyle ilgili ise kendisini de şaşırtan bir durum olduğunu sosyal medyaya katıldığından beri doğal olmayan ve kendinden hissetmediği hiçbir şeyi paylaşmadığını söyledi.

"İNSANLAR OLMADIKLARI KİMLİKLERİYLE ORADALAR"

Genç oyuncu eskiden sosyal medyayı daha sık kullandığını fakat son dönemlerde çok fazla gerçek dışında şeylerle karşılatığı için kendisini geri çektiğini ifade etti. "İnsanlar olmadıkları kimlikleriyle oradalar ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Görmektense dahil olmamayı tercih ediyorum." dedi.