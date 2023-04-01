Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! İçine sütyen giymedi

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Oyuncu Hande Erçel sosyal medyada paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

Hande Erçel bu defa iddialı tarzı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyah tulumun içine birşey giymeden Erçel dekoltesiyle mest etti.

Özel bir geceye katılan Hande Erçel sırt dekolteli tulumun içine sütyen giymemeyi tercih etti. Ünlü ismin cesur tarzı binler beğeni ve yorum aldı.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle başladı.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırdı.

Ünlü isim son olarak Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakteriyle karşımıza çıktı.





