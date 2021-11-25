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Hande Erçel doğum gününü kutladı! Paylaşımına beğeni yağdı

25.11.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel 28 yaşına girdi. Erçel doğum günü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Hande Erçel doğum gününü kutladı! Paylaşımına beğeni yağdı

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, yeni yaşını kutladı.

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28 yaşına giren güzel oyuncu, doğum gününde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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"İYİ Kİ VARSINIZ"

Doğum günü pastasını kesen Erçel paylaşımında "Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebiliriz bence. Siz iyi ki varsınız. Ve teşekkür ederim pudra kokulum" notunu yazdı.

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Instagram'da 25.6 milyon takipçisi olan Erçel'in doğum günü paylaşımına 2.7 milyondan fazla beğeni geldi.

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Hande Erçel Kerem Bürsin
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