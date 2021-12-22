Hande Erçel dekolteli elbisesiyle poz verdi! Instagram'da beğeni yağdı

Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan uzak kalan Hande Erçel, reklam çalışmalarına ise devam ediyor. Erçel son olarak bir mücevher firmasının reklam filminde rol aldı.

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, bunlara bir yenisini ekledi.

SİYAH MİNİ ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Reklam yüzü olduğu markanın gecesine katılan 29 yaşındaki oyuncu, göğüs dekolteli siyah mini elbisesiyle beğeni topladı.



Erçel gecede çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Instagram'da 25.9 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in pozlarına saatler içinde 2.5 milyon beğeni geldi.



