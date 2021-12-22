MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel dekolteli elbisesiyle poz verdi! Instagram'da beğeni yağdı

Hande Erçel dekolteli elbisesiyle poz verdi! Instagram'da beğeni yağdı

22.12.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, önceki gün reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. Gecede dekolteli mini siyah elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncu çekilen fotoğraflarını da Instagram'dan paylaştı. Hande Erçel'in pozlarına kısa sürede 2.5 milyona yakın beğeni geldi.

Hande Erçel dekolteli elbisesiyle poz verdi! Instagram'da beğeni yağdı

Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan uzak kalan Hande Erçel, reklam çalışmalarına ise devam ediyor. Erçel son olarak bir mücevher firmasının reklam filminde rol aldı.

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, bunlara bir yenisini ekledi.

269730219_1280870009076376_6817021910884748531_n

SİYAH MİNİ ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Reklam yüzü olduğu markanın gecesine katılan 29 yaşındaki oyuncu, göğüs dekolteli siyah mini elbisesiyle beğeni topladı.

269710706_478115986992984_3275794689955973762_n
Erçel gecede çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Güzel oyuncudan açıklama geldiHande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Güzel oyuncudan açıklama geldi

269661985_449894226546215_4350057656567111634_n

Instagram'da 25.9 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in pozlarına saatler içinde 2.5 milyon beğeni geldi.

269610458_1023996134846348_4594717947347513619_n

269683215_3038553326410432_1715253761322041208_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Ünlü oyuncunun oğluyla kar keyfi! O karelere beğeni yağdıÜnlü oyuncunun oğluyla kar keyfi! O karelere beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

Duayen yatırımcı Mobius'ten TL yorumu

Duayen yatırımcı Mobius'ten TL yorumu

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması

Kovulduktan sonra İstanbul'u terk etti! İşte son hali

Kovulduktan sonra İstanbul'u terk etti! İşte son hali

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.