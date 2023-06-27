Hande Erçel Hakan Sabancı çifti Coldplay konserinde aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Daha önce rol aldığı ''Güneşin Kızları'', ''Çalıkuşu'', ''Hayat Ağacı'', ''Siyah İnci'', ''Azize'', ''Sen Çal Kapımı'' gibi yapımlarda büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Birlikte davetlere katılan ünlü çift artık gizlenmiyor ve birlikte görüntü veriyorlar. Ünlü çift sonunda sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yaptı. Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın son paylaşımları adeta sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin bu paylaşımına; 'Çok tatlılar', 'Çok güzel görünüyorlar', 'Sonunda beklenen oldu' gibi yorumlar yapıldı.

ROMANTİK ANLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe birlikte katılan ünlü çift romantik bakışmaları ile gündem olmuştu. Düğünde sarmaş dolaş olan ünlü isimlerin gözlerini birbirlerinden alamadığı görülmüştü.





