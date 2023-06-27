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Hande Erçel Hakan Sabancı çifti Coldplay konserinde aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

27.06.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift sonunda sosyal medya hesaplarından birbirleriyle ilgili paylaşım yaptı. Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hande Erçel Hakan Sabancı çifti Coldplay konserinde aşka geldi! Paylaşımları sosyal medyayı salladı

Daha önce rol aldığı ''Güneşin Kızları'', ''Çalıkuşu'', ''Hayat Ağacı'', ''Siyah İnci'', ''Azize'', ''Sen Çal Kapımı'' gibi yapımlarda büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Birlikte davetlere katılan ünlü çift artık gizlenmiyor ve birlikte görüntü veriyorlar. Ünlü çift sonunda sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yaptı. Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel paylaşom

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın son paylaşımları adeta sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin bu paylaşımına; 'Çok tatlılar', 'Çok güzel görünüyorlar', 'Sonunda beklenen oldu' gibi yorumlar yapıldı.

hakan sabancı

ROMANTİK ANLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe birlikte katılan ünlü çift romantik bakışmaları ile gündem olmuştu. Düğünde sarmaş dolaş olan ünlü isimlerin gözlerini birbirlerinden alamadığı görülmüştü.

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