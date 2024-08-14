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  4. Hande Erçel ile Hakan Sabancı evleniyor mu? O iddialara son noktayı koydu

Hande Erçel ile Hakan Sabancı evleniyor mu? O iddialara son noktayı koydu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.08.2024 12:11
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Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Hande Erçel son olarak Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı "Rüzgara Bırak" filminin çekimlerini tamamladı. Film çekiminin ardından soluğu sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilde alan Erçel Mikonos kareleriyle sosyal medyayı salladı. Hande Erçel, Hakan Sabancı ile hakkındaki evlilik iddialarına son noktayı koydu.

MYNET-Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Hande Erçel, yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu son olarak Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı "Rüzgara Bırak" filminin çekimlerini tamamladı.

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Film çekiminin ardından soluğu sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilde alan Erçel Mikonos kareleriyle kısa sürede gündem oldu. Sevgilisiyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Erçel'in pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

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EVLİLİK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında konuşmuş ve "Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor" demişti.

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Erçel, Sabancı ile evlenecekleri yönündeki iddialara ise "Olursa zaten bilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Hande Erçel Hakan Sabancı
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