Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı?

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç geçen yıl aralık ayından bu yana aşk yaşıyor. İkilinin evlenecekleri konuşulurken bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı.

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında sunucu Esra Eron Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrıldığını duyurdu. Esra Eron, annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel'in Murat Dalkılıç'a kırgın olduğunu ifade etti. Ünlü sunucu ikilinin neden ayrıldıkları konusunda bir açıklama yapmadı.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrıldığı iddiaları magazin dünyasına bomba gibi düşerken ikilinin Instagram'dan hala birbirleri takip ettikleri ortaya çıktı.



