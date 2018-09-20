Hande Erçel ile Murat Dalkılıç birbirlerini sildi

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Erçel ile Dalkılıç, ayrılmalarına rağmen birbirlerini takip ediyordu hatta Dalkılıç fotoğrafları silmiyordu.

Hande Erçel'in yaptığı açıklama sonrası iki ünlü de Instagram'dan birbirini sildi.

Hande Erçel, Murat Dalkılıç’ı takipten çıkardı ve tüm fotoğrafları sildi.

Hande Erçel’in bu hamlesi sonrası Murat Dalkılıç da eski sevgilisini takipten çıkararak birlikte olan fotoğraflarını sildi.

Erçel yaptığı açıklamada "Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur. Tek konsantrasyonum annem ve biz bu kötü günleri en güzel şekilde atlatacağız. Bu dönemde hassasiyetinizi rica ederim" demişti.

