MAGAZİN

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç birbirlerini sildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, ayrılmalarına rağmen birbirlerini takip ediyordu. Ancak Hande Erçel'in açıklamasından sonra yeni bir hamle geldi

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç birbirlerini sildi

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Erçel ile Dalkılıç, ayrılmalarına rağmen birbirlerini takip ediyordu hatta Dalkılıç fotoğrafları silmiyordu.

Hande Erçel'in yaptığı açıklama sonrası iki ünlü de Instagram'dan birbirini sildi.

Hande Erçel, Murat Dalkılıç’ı takipten çıkardı ve tüm fotoğrafları sildi.

Hande Erçel’in bu hamlesi sonrası Murat Dalkılıç da eski sevgilisini takipten çıkararak birlikte olan fotoğraflarını sildi.

Erçel yaptığı açıklamada "Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur. Tek konsantrasyonum annem ve biz bu kötü günleri en güzel şekilde atlatacağız. Bu dönemde hassasiyetinizi rica ederim" demişti.

PARTNER'Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir''Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir'
Ali Sunal’ın erken kutlaması Ali Sunal’ın erken kutlaması
Burcu Kara bir taşla iki kuş vurdu Burcu Kara bir taşla iki kuş vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande erçel Hande Erçel ile Murat Dalkılıç Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılık

En Çok Okunan Haberler

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Sunal’ın erken kutlaması

Ali Sunal’ın erken kutlaması

Burcu Kara bir taşla iki kuş vurdu

Burcu Kara bir taşla iki kuş vurdu

Saadettin Saran paylaştı yorum yağdı!

Saadettin Saran paylaştı yorum yağdı!

Demet Evgar: Üç aydır telefon kullanmıyorum

Demet Evgar: Üç aydır telefon kullanmıyorum

‘Uçtu uçtu Ata uçtu’

‘Uçtu uçtu Ata uçtu’

Özge Ulusoy aşkını ilan etti

Özge Ulusoy aşkını ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.