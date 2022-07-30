Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel göğüs dekolteli plaj pozuyla büyüledi! "Sen şaka mısın?"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta bir fenomen haline gelen Gamze Erçel, paylaşımlarıyla beğeni rekoru kırıyor. Çıktığı tatilden bikinili sahil pozlarını paylaşan güzel isim göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti. Erçel'in pozlarına takipçileri beğeni yağdırdı.
Sosyal medya hesabından sık sık özel hayatına yönelik paylaşımlarda bulunan güzel isim Gamze Erçel, derin göğüs dekolteli tatil pozlarıyla olay yarattı.
Mini şortu ve göğüs dekolteli üstüyle sahil pozları veren Erçel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
Takipçileri Erçel'in pozlarına "Sen şaka mısın?" ve "Tablo gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.
İşte güzel fenomenin yorum yağan Instagram pozları;
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