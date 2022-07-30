MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel göğüs dekolteli plaj pozuyla büyüledi! "Sen şaka mısın?"

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel göğüs dekolteli plaj pozuyla büyüledi! "Sen şaka mısın?"

30.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Tatil pozlarını paylaşmaya devam eden fenomen isim, mini şortlu derin göğüs dekolteli pozuyla adeta büyüledi.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel göğüs dekolteli plaj pozuyla büyüledi! "Sen şaka mısın?"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta bir fenomen haline gelen Gamze Erçel, paylaşımlarıyla beğeni rekoru kırıyor. Çıktığı tatilden bikinili sahil pozlarını paylaşan güzel isim göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti. Erçel'in pozlarına takipçileri beğeni yağdırdı.

SAHİL POZLARINA YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından sık sık özel hayatına yönelik paylaşımlarda bulunan güzel isim Gamze Erçel, derin göğüs dekolteli tatil pozlarıyla olay yarattı.

296362315_459646029027539_8306601182681619779_n

Mini şortu ve göğüs dekolteli üstüyle sahil pozları veren Erçel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

296236408_384609270478244_3914905344921386788_n

Takipçileri Erçel'in pozlarına "Sen şaka mısın?" ve "Tablo gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.

296150752_779629670055869_9091381324827746779_n

İşte güzel fenomenin yorum yağan Instagram pozları;

gamze3

gamze2

gamze1

gamze


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuk kitabında yazanları görünce isyan ettilerÇocuk kitabında yazanları görünce isyan ettiler
Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel eşiBanu Alkan evleniyor! İşte müstakbel eşi
'Doğru meme' notuyla paylaşmıştı! Sıcaktan bunalınca...'Doğru meme' notuyla paylaşmıştı! Sıcaktan bunalınca...
Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel Hande Erçel Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...

Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'

Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'

Toplantı buz kesti! Mohamed hocasıyla ters düştü

Toplantı buz kesti! Mohamed hocasıyla ters düştü

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sütyenle poz verdi! "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar"

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sütyenle poz verdi! "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar"

İlginizi Çekebilir

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.