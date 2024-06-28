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  4. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel imaj tazeledi! Yeni hali çok beğenildi

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel imaj tazeledi! Yeni hali çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.06.2024 09:17
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Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel imaj tazeledi. Saçlarını kısacık kestiren Gamze Erçel'in yeni görüntüsü çok beğenildi.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel imaj tazeledi! Yeni hali çok beğenildi

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. 2019'da Caner Yıldırım'la evlenen Gamze Erçel, eşiyle beraber ürettiği sosyal medya içerikleriyle fenomen olmuş durumda.

Birçok markayla iş birliği yapan Gamze Erçel'in Instagram'da tam tamına 4.7 milyon takipçisi bulunuyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişik değişikliğiyle adından söz ettirmeyi başardı.

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TAM NOT ALDI

Uzun saçlarını kısacık ketiren Gamze Erçel son halini 'New girl' notu ile paylaştı. Erçel'in yeni imajı takipçilerinden tam not almayı başardı.

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YORUM YAĞDI

Gamze Erçel'e sosyal medyada; 'Harika olmuşsun', 'Of bayıldım', 'Aşırı yakışmış', 'Sana her şey yakışıyor', 'Aşırı güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Express


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Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel Hande Erçel
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