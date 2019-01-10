Hande Erçel'in annesinin durumu ağırlaştı

Geçtiğimiz yılın son haftalarında oyuncu Hande Erçel’in annesinin bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmış, oyuncunun sevenleri bu habere bir hayli üzülmüştü. Konuyla ilgili gelen son haberler ise hayranlarını daha da üzdü. Haberlere göre Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel’in durumu ağırlaştı.

Hande Erçel, haberi alır almaz çekimleri bırakıp hastaneye koştu. Erçel, annesinin sağlık durumu hakkında, “Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik.” demişti. Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı.



