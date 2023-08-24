Hande Erçel'in baştan sona yenilediği lüks evi hayran bıraktı! Pozlarıyla büyüledi

Yeni dizisi Bambaşka Biri ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Hande Erçel evinden yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Erçel'in evini 2 yıl önce 10 milyon TL'ye aldığı iddia edilmişti. Güzelliği ile büyüleyen ünlü ismin pozlarına beğeni yağdı.

Tüm dekorasyonunu baştan sona yenileyen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından milyonluk evinin karelerini paylaşmıştı. Erçel paylaşımına "İnsanın mimar arkadaşı olmasın sürekli evimi güzelleştirmesini bekliyorum" notunu düşmüştü.

İş insanı Hakan Sabancı ile beraber olan Erçel evinden yeni fotoğraflarını yayınladı. Güzel oyuncu fotoğraflarda evcil hayvanlarına da yer verdi.

29 yaşındaki ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında Zehra Güneş, Cansu Tosun, Zeynep Bastık da yer aldı.

Hande Erçel'in paylaşımına takipçileri "Ev Hande'sine bayılıyorum", "Hayattaki en güzel örneğim", "Ev paylaşımlarına aşığım" yorumlarında bulundu.



