MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel'in baştan sona yenilediği lüks evi hayran bıraktı! Pozlarıyla büyüledi

Hande Erçel'in baştan sona yenilediği lüks evi hayran bıraktı! Pozlarıyla büyüledi

24.08.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir beraberlik yürüten Hande Erçel sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Geçtiğimiz günlerde lüks evini baştan sona yenileyen Erçel son pozlarıyla büyüledi. Erçel'in paylaşımına ünlü isimlerden de beğeni yağdı.

Yeni dizisi Bambaşka Biri ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Hande Erçel evinden yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Erçel'in evini 2 yıl önce 10 milyon TL'ye aldığı iddia edilmişti. Güzelliği ile büyüleyen ünlü ismin pozlarına beğeni yağdı.

hande-erçel-evinde-poz-verdi

Tüm dekorasyonunu baştan sona yenileyen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından milyonluk evinin karelerini paylaşmıştı. Erçel paylaşımına "İnsanın mimar arkadaşı olmasın sürekli evimi güzelleştirmesini bekliyorum" notunu düşmüştü.

hande

İş insanı Hakan Sabancı ile beraber olan Erçel evinden yeni fotoğraflarını yayınladı. Güzel oyuncu fotoğraflarda evcil hayvanlarına da yer verdi.

hande-erçel-pozlarıyla-büyüledi

29 yaşındaki ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında Zehra Güneş, Cansu Tosun, Zeynep Bastık da yer aldı.

hande-erçel- ev-pozlarıyla-büyüledi

Hande Erçel'in paylaşımına takipçileri "Ev Hande'sine bayılıyorum", "Hayattaki en güzel örneğim", "Ev paylaşımlarına aşığım" yorumlarında bulundu.

hande1

hande2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkin Koray'ın yayınlamayı unuttuğu ses kaydı ortaya çıktı!Erkin Koray'ın yayınlamayı unuttuğu ses kaydı ortaya çıktı!
Estetik itirafı! "Yüzde 99 orijinalim" diyerek açıkladıEstetik itirafı! "Yüzde 99 orijinalim" diyerek açıkladı
Kayahan'ın kızı kocaman oldu! Güzelliğiyle büyüledi Kayahan'ın kızı kocaman oldu! Güzelliğiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel sosyal medya Oyuncu yaşında erçel

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.