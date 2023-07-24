Hande Erçel'in bir paylaşım için aldığı ücret şoke etti! Bakın ne kadar kazanıyor

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel sosyal medya kazancıyla herkesi şaşıtttı. Ünlü oyuncunun ınstagram sayfasından yaptığı bir reklam paylaşımından aldığı ücret ortaya çıktı.

Hakan Sabancı ile birlikteliğiyle çok konuşulan güzel oyuncunun 15 saniyelik reklam ücretini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Erçel sosyal medya reklam paylaşımlarından tam tamına 350 bin TL kazanıyor.

Son dönemde zayıflığı ve fit yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Erçel çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmıştı. Erçel, rol alacağı dizi ve reklam çekimlerine günde en fazla 12 saat çalışma kuralı koyduğunu açıklamıştı.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam ediyor.

2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” dizisiyle başladı.

2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakteri ile asıl çıkışını yakaladı.



