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Hande Erçel'in eniştesi kredi kartını düşürdü... Yaşadıklarını böyle anlattı! 'Karımdan daha insaflı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.06.2024 10:39
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım, Paris'te kredi kartını düşürdü. Kredi kartını bulan kişinin yaptığı harcamaları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla anlatan Yıldırım 'karımdan daha insaflı harcama yaptığını fark etmişimdir' ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın o paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

Hande Erçel'in eniştesi kredi kartını düşürdü... Yaşadıklarını böyle anlattı! 'Karımdan daha insaflı'

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Yıldırım bu defa Paris'te kredi kartını düşürdüğünü anlattı.

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'KARIMDAN DAHA İNSAFLI'

Tatilde kredi kartını kaybedn ünlü isim yaşadıklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yıldırım olaya tepkisini, "POV: Kredi kartımı bulup harcama yapan kişinin karından daha insaflı harcama yaptığını fark etmişsindir" diyerek gösterdi.

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NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kartını bulan kişinin harcama üstüne harcama yaptığını, Paris'te bir otelde bir şeyler içtiğini konaklamış bile olabileceğini açıklayan Caner Yıldırım, bu yaşananlar karşısında adeta neye uğradığını şaşırdı.

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Caner Yıldırım'ın bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Vitrin


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Gamze Erçel Hande Erçel
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