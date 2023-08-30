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  4. Hande Erçel’in Filenin Sultanları’nı izlediği anlar olay oldu! O detay dikkat çekti

Hande Erçel’in Filenin Sultanları’nı izlediği anlar olay oldu! O detay dikkat çekti

30.08.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir beraberlik sürdüren Hande Erçel yeni dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Begüm Akkaya ile sette Filenin Sultanları’nın çeyrek final maçını izledikleri anları paylaşan Erçel’in paylaşımı adeta sosyal medyada gündem oldu.

Güzelliği, aşk hayatı ve rol aldığı projeler ile adından sıkça söz ettiren Hande Erçel sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yeni dizisi Bambaşka Biri’nin setinden paylaşım yapan Erçel ilgi odağı oldu.

Hande Erçel, Begüm Akkaya ile Filenin Sultanları’nın çeyrek final maçını rol aldıkları dizinin setinde heyecanla izledi. Erçel o anları Instagram hesabından paylaştı.

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29 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Erçel'i sevincindeki şaşırmasına dikkat çekerek eleştirdi, bazı kullanıcılar ise sevgilerini dile getirdi.

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Instagram’da “Sevinci asla geçmiyor”, “Neden bu kadar yapmacık”, “Yanındakine soruyor”, “Çok güzel kadın”, “Çok güzel sevinmiş” yorumları yapıldı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hande Erçel'in Instagram hesabında 31 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

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Ünlü isim sık sık gündelik yaşamına dair kareler paylaşıyor.

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