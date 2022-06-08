Hande Erçel'in fotoğraf tepkisi! "İzinsiz çekip, paylaşıyorlar"

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel (28), samimi açıklamalarda bulundu. Vogue Türkiye'nin yeni sayısına konuk olan Erçel, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"ARTIK HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Kadın oyuncu olmanın zorluklarını dile getiren Hande Erçel, "Özellikle sektörde kadın oyuncu olmanın zorluklarıyla alakalı söylemek istediğim çok şey var. Çoğu zaman yaptığınız işlerden çok fiziksel görünümünüzle ön planda tutuluyorsunuz. Ne giydiğiniz, kilonuz ve güzellik sırlarınız gibi konular, hayallerinizden ya da emeklerinizden daha çok konuşuluyor. Sektörde bu konuda farkındalık artsa da hâlâ eksik yönler var. Artık herkes üzerine düşeni yapmalı. Kadınların yalnızca fiziksel özellikleriyle öne çıkarılıp, eleştirilmesine prim verilmemeli ve herkes yeteneğiyle, emeğiyle, hayalleriyle ön planda tutulmalı." dedi.

"BU BANA ÇOK SAYGISIZCA GELİYOR"

Mesleğinin olumsuz yanlarını da anlatan Erçel, "Herkes elindeki telefonla rahatça, hiç çekinmeden ve izinsiz fotoğrafınızı çekip, sosyal medyada paylaşabiliyor. Bu bana çok saygısızca geliyor." şeklinde konuştu.



