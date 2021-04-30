Hande Erçel'in hasır şapkasının fiyatı gündem oldu

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in tatil dönüşü el ele görüntüsü ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hande Erçel, tatildeki anlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'in yeni pozlarına yorum yağdı.

Paylaşımı yapar yapmaz rekor beğeni alan Erçel'in lüks seçimleri de gündem oldu. Hande Erçel'in giydiği triko takım 3313 TL iken şapka ise 1993 TL.

Sıklıkla pahalı giyimiyle gündeme gelen Erçel'in şapkasının fiyatı takipçilerini şoke etti.

