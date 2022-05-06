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Hande Erçel’in kız kardeşi Gamze Erçel ezber bozdu! Mayolu pozlarıyla fit vücudunu sergiledi

06.05.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel’in kız kardeşi Gamze Erçel, Dubai pozlarıyla Instagram'ı sallamaya devam ediyor. Çiçekli mayokinisiyle yaz sezonunu açan Gamze Erçel'in dekolteli pozları beğeni yağmuruna tutuldu. Fit vücudunu sergileyen fenomen ismin paylaşımlarına birçok mesaj ve yorum yazıldı.

Hande Erçel’in kız kardeşi Gamze Erçel ezber bozdu! Mayolu pozlarıyla fit vücudunu sergiledi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam eden ünlü oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, paylaşımlarıyla herkesi büyülemeye devam ediyor. Son olarak eşi ve çocuğuyla Dubai'ye giden ve orada fit vücudunu sergileyen pozlar paylaşan Gamze Erçel adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

DUBAİ POZLARIYLA MEST ETTİ

Gamze Erçel, eşi ve çocuğuyla çıktığı Dubai tatilinden pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Güzel fiziğiyle dikkat çeken fenomen isim, çiçekli mayokinisiyle plajda objektif karşısına geçti.

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Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Gamze Erçel'in fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu. Birçok kişi paylaşımın altına Gamze Erçel'in güzelliğiyle alakalı yorumlarda bulundu.

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PAYLAŞIMLARIYLA FENOMEN HALİNE GELDİ

Instagram'da 4.7 milyon takipçisi olan Gamze Erçel, paylaşımlarıyla adeta fenomen bir isim haline geldi.

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Güzel isim özel hayatıyla ilgili de paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İşte oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in paylaşımlarından bazıları;

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Gamze Erçel Hande Erçel
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