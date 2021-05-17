Hande Erçel'in lüks tutkusu! Mayosunun fiyatı olay

Haklarında çıkan aşk iddialarını her fırsatta "Arkadaşız" diyerek reddeden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından Maldivler'e gitmişti. İkili, Maldivler tatilinden dönerken havalimanında hayranları tarafından el ele görüntülenmişti. Ünlü çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.

Hande Erçel, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği Maldivler tatilinden döndü ama adadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

Sevgilisi ile birlikte reklam karşılığında tatili bedavaya getirdikleri söylenen 27 yaşındaki güzelin, üzerindekilerin fiyatları el yakan cinsten. Hande Erçel'in mayosunun (Off-White) 3 bin 300 TL, gözlüğünün 4 bin TL olduğu öğrenildi.

"OKYANUSUN ORTASINDA SADECE İKİMİZ"

Aşkın belgelenmesinin ardından Bürsin, Erçel ile Maldivler'de tatil yaptığı sırada çekilen fotoğraflarını yayınlamış, "Okyanusun ortasında bir kanoyla sadece ikimiz. Muhteşem" notunu düşmüştü.

Yakışıklı oyuncunun ardından Hande Erçel de tatil fotoğraflarını "Sevincimiz fıskiyeleri patlatıyor. Mükemmel" mesajıyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı.



