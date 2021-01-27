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Hande Erçel'in son hali hayranlarını korkuttu

27.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel'in son hali hayranlarını korkuttu

Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda karakteri ile gündemden düşmeyen Hande Erçel, paylaştığı son fotoğrafla sevenlerini korkuttu. Boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan oyuncu, hayranlarından gelen mesajlar üzerine sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Çarşamba akşamları Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizindeki Eda karakteri ile ekranlara gelen Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.

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AÇIKLAMA SONRASI HAYRANLARI RAHAT NEFES ALDI

Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" notuyla Instagram story'sinden paylaşım yapan Erçel, sevenlerinin yüreğine su serpti.

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