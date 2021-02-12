Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'yle pozlarına milyonlarca beğeni geldi!

Fox TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan Hande Erçel son paylaşımıyla olay oldu.

Instagram'da 19 milyon takipçisi bulunan oyuncu Hande Erçel bu defa kardeşi Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'yle olan fotoğrafların paylaştı.

"ÇAKIL UYANDI"

Setten bulduğu her fırsatı yeğeni Aylin Mavi'nin yanında değerlendiren Hande Erçel, yeğeniyle olan fotoğraflarına "Çakıl uyandı. Neredesin?" notunu düştü.

Erçel'in Sen Çal Kapımı'daki rol arkadaşı Kerem Bürsin de ateşli emojiyle yorum yaptı.

Güzel oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, 2019 yılında evlenmiş, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına almışlardı.

