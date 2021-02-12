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Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'yle pozlarına milyonlarca beğeni geldi!

12.02.2021 02:16 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'yle pozlarına milyonlarca beğeni geldi!

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yle çektiği pozlarını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu Hande Erçel'in paylaşımına milyonlarca beğeni geldi. Dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin de Erçel'in paylaşımına emojiyle yorum yaptı.

Fox TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan Hande Erçel son paylaşımıyla olay oldu.

Instagram'da 19 milyon takipçisi bulunan oyuncu Hande Erçel bu defa kardeşi Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'yle olan fotoğrafların paylaştı.

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"ÇAKIL UYANDI"

Setten bulduğu her fırsatı yeğeni Aylin Mavi'nin yanında değerlendiren Hande Erçel, yeğeniyle olan fotoğraflarına "Çakıl uyandı. Neredesin?" notunu düştü.

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Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel yazı getirdiHande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel yazı getirdi

Erçel'in Sen Çal Kapımı'daki rol arkadaşı Kerem Bürsin de ateşli emojiyle yorum yaptı.

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Güzel oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, 2019 yılında evlenmiş, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına almışlardı.

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