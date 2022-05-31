Hande Erçel konuşurken Gamze Erçel ağladı!

Yılın en’lerinin ödüllendirildiği ELLE Style Awards gecesine katıldı. Ünlü isimler, törene adeta akın ederken davetliler arasında Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım da yer aldı.

Gecede 'Yılın ELLE Kızı' ödülüne layık görülen Hande Erçel, ödülünü aldıktan sonra kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

"Onun dışında ben ablama teşekkür etmek istiyorum" diyen ünlü isim, sözlerine "Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum" diye devam etti.

Kardeşinin bu sözleriyle duygulanan ve gözyaşlarını tutamayan Gamze Erçel ise o anlarda çekilen videosunu takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabında yaklaşık 5 milyon takipçisi olan fenomen isim, videoya kardeşi Hande'yi etiketleyerek "Ağlattın beni sıpa" ifadelerini kullandı.



