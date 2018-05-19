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Hande Erçel-Murat Dalkılıç çiftine flaş teklif

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 16:27 | Son Güncelleme

Bu yılın en popüler çiftlerinden Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, firmaların gözdesi oldu. Ünlü çifti aynı reklamda buluşturmak isteyen tekstil firması, ikiliye 500’er bin lira önerdi.

Hande Erçel-Murat Dalkılıç çiftine flaş teklif

Son dönemin en gözde çiftlerinden Hande Erçel'le Murat Dalkılıç'a bu aşk bereketli geldi...

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; iki yıllık eşi Merve Boluğur'dan boşandıktan birkaç ay sonra güzel oyuncuyla aşk yaşamaya başlayan Dalkılıç, yönetmenliğini yaptığı 'Ustalar Alemi' filminde sevgilisini oynatmaktan son anda vazgeçmişti. Bu tavrıyla "Aşklarıyla reklam yapıyorlar" dedikodularının önünü kesmek isteyen popçu, kendisine gelen bir teklifle ise yelkenleri suya indirdi.

ERÇEL İSTİYOR, DALKILIÇ DÜŞÜNÜYOR

Daha önce de reklamlarda boy gösteren 34 yaşındaki şarkıcıya, Hande Erçel'le aynı reklamda boy göstermesi için teklif gitti. 24 yaşındaki oyuncu, kendisine de gelen bu teklife sıcak bakarken Dalkılıç'ın halen teklifi düşünme aşamasında olduğu öğrenildi.

Hande Erçel'le aşkının 'reklam malzemesi' olarak değerlendirilmesini istemeyen Dalkılıç, ünlü bir tekstil firmasının yaptığı teklifle ilgili Ramazan Bayramı'ndan sonra kesin kararını verecek.

Özelikle gençler arasında gözde olan ikiliyi aynı reklamda buluşturmak isteyen firmanın, Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'a 500'er bin liralık teklif görüştüğü öğrenildi.

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hande erçel murat dalkılıç

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