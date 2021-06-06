Hande Erçel öyle pozlar verdi ki... "Aşk yaradı" yorumları yağdı

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel Vogue dergisine röportaj verdi. Güzel oyuncunun dergi için çekilen pozları sosyal medyayı salladı.



Hande Erçel açıklamasında "Sanırım çok yakınlarım dışında kimse üzgün olduğum zamanlarda çok fazla güldüğümü, saçmaladığımı bilmez. Gece denize girmek ve hiç durmadan dans etmek, sorunlarımın üstesinden gelebilmek için kullandığım yöntemlerden bazıları" dedi.

"En çok sevdiğim şey resim yapmak" diyen Hande Erçel "Boyaların içinde kaybolduğum, ruhumu beslediğim ve kendimi en iyi hissettiğim yer orası... Bu tutkumu sergiye dönüştürme niyetim uzun zamandır var. En yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyorum" açıklamasını yaptı.

Pozlarıyla hayranlarını mest eden Erçel "Benim de yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor. Öyle günlerde kendime biraz izin verip o duyguyu yaşıyorum...Sonrasında kendime, bana benden başka kimsenin faydası olmayacağını hatırlatarak, hayatımın merkezine kendimi alıp motive olmaya çalışıyorum" dedi.

"DEĞİŞMEYE DEVAM EDİYORUM!"

Erçel işiyle ilgili ise şunları söyledi: