MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel öyle pozlar verdi ki... "Aşk yaradı" yorumları yağdı

Hande Erçel öyle pozlar verdi ki... "Aşk yaradı" yorumları yağdı

06.06.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel pozlarıyla gündem oldu. Vogue dergisine röportaj veren Erçel'e "Aşk yaradı" yorumları yağdı.

Hande Erçel öyle pozlar verdi ki... "Aşk yaradı" yorumları yağdı

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel Vogue dergisine röportaj verdi. Güzel oyuncunun dergi için çekilen pozları sosyal medyayı salladı.

60bbcbed66a97c404cf90de3
Hande Erçel açıklamasında "Sanırım çok yakınlarım dışında kimse üzgün olduğum zamanlarda çok fazla güldüğümü, saçmaladığımı bilmez. Gece denize girmek ve hiç durmadan dans etmek, sorunlarımın üstesinden gelebilmek için kullandığım yöntemlerden bazıları" dedi.

60bbc553ae298b5ce3552385

"En çok sevdiğim şey resim yapmak" diyen Hande Erçel "Boyaların içinde kaybolduğum, ruhumu beslediğim ve kendimi en iyi hissettiğim yer orası... Bu tutkumu sergiye dönüştürme niyetim uzun zamandır var. En yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyorum" açıklamasını yaptı.

60bbc556ae298b5bee298591

Pozlarıyla hayranlarını mest eden Erçel "Benim de yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor. Öyle günlerde kendime biraz izin verip o duyguyu yaşıyorum...Sonrasında kendime, bana benden başka kimsenin faydası olmayacağını hatırlatarak, hayatımın merkezine kendimi alıp motive olmaya çalışıyorum" dedi.

60bbc556ae298b5ce2b22b2b

"DEĞİŞMEYE DEVAM EDİYORUM!"

Erçel işiyle ilgili ise şunları söyledi:

60bbc559ae298b5bef08eda5

"Setlerde çok ciddi bir sorumluluğu üstlenmeyi, ekiple uyum içinde çalışmanın önemini, geçirilen uzun çalışma saatlerinden sonra sabırlı ve anlayışlı kalabilmeyi, çalışma arkadaşlarımla empati kurmanın önemini öğrendim. Hala da öğrenmeye ve değişmeye devam ediyorum.

60bbc55466a97c404cf90ddf

Belli bir tanınırlığa ulaştıktan sonra iyi kötü çok fazla eleştiriyi sindirip bu eleştirileri kendimi geliştirmek için avantaja dönüştürmeye çalışmak beni ilk zamanlarda çok zorladı. Her karakterle birlikte yeni bir kapı aralanıyor ve her birinde ayrı yönler, ayrı duygular keşfediyorsunuz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Rıza Sarraf'ın hediyesi 30 bin dolarlık yüzüğü bakın ne yapmış!Rıza Sarraf'ın hediyesi 30 bin dolarlık yüzüğü bakın ne yapmış!
İşte Yeşilçam dizisi oyuncularıİşte Yeşilçam dizisi oyuncuları
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
allahdan bir güzelligi yok :)
türkiyenin en güzel kizi
yahu ne abarttılar bu kızı ya normal bir türk kızı çok daha güzel kızlarımız var

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.