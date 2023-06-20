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Hande Erçel poz verirken şekilden şekile girdi! Tarzına beğeni yağdı

20.06.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan ve Cannes Film Festivali'ndeki tarzıyla uzun süre konuşulan Hande Erçel bu defa yüzü olduğu markanın davetine katıldı. Geceye tarzıyla damga vuran Erçel bu defa poz vermek için şekilden şekile girdi. Ünlü ismin bu halleri Hafsanur Sancaktutan'ı akıllara getirdi.

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz sürüyor. Katıldığı ödül töreni ve partilerde tercih ettiği kombinleriyle çok beğenilen Hande Erçel bu defa yüzü olduğu markanın davetine katıldı.

Davet tarzıyla çok beğenilen ünlü oyuncu poz verirken adeta şekilden şekile girdi. Erçel'in o halleri geçtiğimiz haftalarda poz verme çabasıyla gündem olan Hafsanur Sancaktutan'ı akıllara getirdi.

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Erçel, geceden birçok fotoğraf ve video paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu.

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Erçel, krem rengi takım elbise görünümlü kombiniyle geceye damga vurdu.

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CANNES' A DAMGA VURMUŞTU

Hande Erçel, bu yıl özel bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne gitti. Ünlü oyuncu kaldığı davetlerden pozlarını sosyal medyada yayınladı. Erçel festival tarzıyla adeta Cannes'a damga vurdu.

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3 gün boyunca giydiği turuncu, mor ve yeşil kostümleriyle göz kamaştıran Erçel'in şıklığı için harcadığı para da dudak uçuklatmıştı. Ünlü markaların kıyafetlerini tercih eden Erçel, 3 elbise için 90 bin TL, takıları için 550 bin TL ayakkabıları için de 75 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı.

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Erçel, kombinlerin yanı sıra saç ve makyajı için de 100 bin TL harcamış. Verdiği pozları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan güzel oyuncu, Cannes tarzına toplamda 815 bin TL ödemiş.

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