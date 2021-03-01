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Hande Erçel pozlarıyla beğeni topluyor!

01.03.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel pozlarıyla beğeni topluyor!

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Hande Erçel, yeğeni ile birlikte çekilen yeni karelerini yayınladı.

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

Çekimlerden arta kalan zamanlarında yeğenini görmeye giden 27 yaşındaki Erçel, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

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Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Hande Erçel, önceki gün yine Aylin Mavi ile birlikte çekilen karelerini paylaştı.

"SAÇLARIYLA OYNANMASINA BAYILIYOR"

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Yeğeninin saçını topladığı anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, yeni gönderilerine, "Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor. Özgür kız..." notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel, Hande Erçel, Kerem Bürsin,
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