Hande Erçel pozlarıyla beğeni topluyor!

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

Çekimlerden arta kalan zamanlarında yeğenini görmeye giden 27 yaşındaki Erçel, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Hande Erçel, önceki gün yine Aylin Mavi ile birlikte çekilen karelerini paylaştı.

"SAÇLARIYLA OYNANMASINA BAYILIYOR"

Yeğeninin saçını topladığı anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, yeni gönderilerine, "Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor. Özgür kız..." notunu düştü.

